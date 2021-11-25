Під Києвом підліток викрав батькове авто та перетворив його на купу брухту (фото)

16-річний хлопець і його товариш ледь не загинули в результаті ДТП

24 листопада ввечері у селі Княжичі Броварського району Київщини неповнолітній водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль Chevrolet Nubira в’їхав у дерево, а потім зіткнувся з електроопорою. На місці події працювали співробітники реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як з’ясувалося, 16-річний хлопець взяв без дозволу батьків автомобіль Chevrolet Nubira і з товаришем поїхав кататися. Хлопчина мріяв отримати водійське посвідчення і був переконаний, що вміє керувати транспортним засобом. Під час руху він не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та здійснив ДТП.

У результаті аварії ніхто не постраждав.

На неповнолітнього водія правоохоронці склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та за ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, 25 листопада вранці між Києвом та Коцюбинським автомобіль Hyundai Sonata вилетів у ліс і перекинувся.

24 листопада Бориспільському районі поблизу села Матрусівка сталося зіткнення вантажівки Renault Magnum та легковиків ВАЗ і Ford Fusion.