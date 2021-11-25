  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під Києвом підліток викрав батькове авто та перетворив його на купу брухту (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автомобіль врізався в дерево, а потім в електроопору - Під Києвом підліток викрав батькове авто та перетворив його на купу брухту (фото)
    Автомобіль врізався в дерево, а потім в електроопору
    фото: Нацполіція

    16-річний хлопець і його товариш ледь не загинули в результаті ДТП

    24 листопада ввечері у селі Княжичі Броварського району Київщини неповнолітній водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль Chevrolet Nubira в’їхав у дерево, а потім зіткнувся з електроопорою. На місці події працювали співробітники реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як з’ясувалося, 16-річний хлопець взяв без дозволу батьків автомобіль Chevrolet Nubira і з товаришем поїхав кататися. Хлопчина мріяв отримати водійське посвідчення і був переконаний, що вміє керувати транспортним засобом. Під час руху він не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та здійснив ДТП.

    У результаті аварії ніхто не постраждав.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Під Києвом підліток викрав батькове авто та перетворив його на купу брухту (фото)
    Під Києвом підліток викрав батькове авто та перетворив його на купу брухту (фото)
    Під Києвом підліток викрав батькове авто та перетворив його на купу брухту (фото)
    Під Києвом підліток викрав батькове авто та перетворив його на купу брухту (фото)
    Під Києвом підліток викрав батькове авто та перетворив його на купу брухту (фото)

    На неповнолітнього водія правоохоронці склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та за ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Як повідомлялося, 25 листопада вранці між Києвом та Коцюбинським автомобіль Hyundai Sonata вилетів у ліс і перекинувся.

    24 листопада Бориспільському районі поблизу села Матрусівка сталося зіткнення вантажівки Renault Magnum та легковиків ВАЗ і Ford Fusion.

    Читайте також: Обов’язковий техогляд повертається. Названо автомобілі, які його не пройдуть

    Теги: Національна поліція України ДТП діти водій Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Києвом підліток викрав батькове авто та перетворив його на купу брухту (фото)