У Києві сталася масштабна аварія: зіткнулися одразу чотири автомобілі (фото)

На Мінському шосе у столиці зіткнулося одразу чотири автомобілі. Поліція була змушена перекрити рух

У середу, 24 листопада, у Києві на Мінському шосе зіткнулося одразу чотири автомобілі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За попередньою, неофіційною, інформацією, начебто, водій кросовера Hyundai Tucson був у нетверезому стані. Автомобіль вилетів на зустрічну смугу та врізався у інший кросовер – Honda CR-V. Також у аварії постраждали автомобілі Kia Soul та Ford (модель останнього невідома).

Інформації про постраждалих або загиблих людей немає.

Нагадаємо, що в Україні пропонують посилити відповідальність водіїв за аварії з постраждалими та загиблими. У Верховній Раді зареєстровано декілька законопроєктів, які передбачають позбавлення волі до 15 років водіїв, що стали винуватцями смертельних ДТП.

Детально про ініціативи депутатів «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Що чекає на водіїв у 2022 році

Також вже у 2022 році на водіїв чекає тотальний контроль. І це зовсім не перебільшення, адже автомобілістів чекають наступні нововведення:

повернення обов’язкового техогляду;

нові «розумні» камери, які фіксуватимуть не тільки перевищення швидкості;

нові комплекси, які зможуть розпізнавати обличчя водіїв;

можливе довічне вилучення водійського посвідчення.

Детально про всі ці нововведення «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Інші зміни для водіїв

Ще одне нововведення для водіїв – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.