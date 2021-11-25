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    Під Києвом автомобіль вилетів з дороги й перекинувся (фото)

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    Автомобіль перекинувся в кюветі - Під Києвом автомобіль вилетів з дороги й перекинувся (фото)
    Автомобіль перекинувся в кюветі
    фото: «Київ оперативний»

    Водій із численними травмами потрапив до лікарні

    У четвер, 25 листопада, у Святошинському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Аварія трапилася між Києвом та Коцюбинським: на повороті автомобіль Hyundai Sonata вилетів у ліс і перекинувся.

    Внаслідок ДТП водій автомобіля отримав травми, повідомляє «Обозреватель» із посиланням на свої джерела.

    «Попередньо було встановлено, що водій Hyundai не впорався з керуванням, з'їхав з дороги до лісосмуги, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Потерпілого з численними травмами госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17», – розповів співрозмовник видання.

    Автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження.

    Обставини та причини аварії встановить поліція.

    Як повідомлялося, 24 листопада у Києві на Мінському шосе зіткнулося одразу чотири автомобілі.

    Також 24 листопада сталася ще одна масштабна ДТП: на вул. Бойчука, 18 в Печерському районі Києва на світлофорі зіткнулися сім автомобілів.

    23 листопада під час снігопаду в Києві сталося 25 дорожньо-транспортних пригод. У більшості випадків причиною ДТП стало те, що водії не замінили літню гуму коліс на зимову.

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    Теги: ДТП Київ дороги водій автомобіль
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    Під Києвом автомобіль вилетів з дороги й перекинувся (фото)