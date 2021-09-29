Обов’язковий техогляд повертається. Названо автомобілі, які його не пройдуть

В Україні повертається обов’язковий технічний огляд автомобілів. Експерти назвали автомобілі, які не відповідатимуть його вимогам

В Україну повертається обов’язковий технічний огляд приватного транспорту. За даними видання «Економічна правда», повернути техогляд мають до вересня 2022 року. Тобто, максимум, за рік.

Обов’язок України, контролювати технічний стан транспорту, прописаний в угоді про асоціацію з ЄС. Ця вимога міститься в 40-й та 45-й директивах ЄС. Реалізувати це зобов'язання держава має не пізніше, ніж за п'ять років після набуття чинності угоди. Саме тому у влади на повернення техогляду лишився рік.

Вимоги до стану автомобілів в уряді вже сформулювали. Вони містяться у постанові Кабміну (додаток 5). А це означає, що вже зараз можна сказати, які автомобілі не зможуть пройти технічний огляд.

У зоні ризику – «євробляхи», авто, які побували в аваріїї, а також будь-які транспортні засоби зі зміною заводських конструкцій.

Так, перевірку технічного стану можуть не пройти автомобілі з «модифікованою» паливною системою. Наприклад, на дизельних автомобілях, якщо виникає проблема із сажевим фільтром, його просто вирізають, через те, що він коштує дорого. Такий автомобіль уже не пройде обов'язковий технічний контроль за рівнем вихлопних газів.

Автомобілі, у яких є наскрізні пошкодження корозією, теж не пройдуть техогляд. Власникам вантажних мікроавтобусів, перероблених під пасажирські, доведеться залишити такий транспорт на стоянці.

У зоні ризику – биті авто. Чи пройдуть вони техогляд – залежить від якості ремонту.

За непроходження техогляду зараз передбачений штраф 1,7 тис. грн. За повторне порушення – позбавлення водійського посвідчення.

За які порушення правил дорожнього руху передбачені найбільші штрафи – дивіться за цим посиланням.