Перекинута вантажівка і два побитих легковики: під Києвом серйозна ДТП (фото)

Трьох водіїв було доставлено до Бориспільської лікарні

24 листопада о 19 годині у Бориспільському районі поблизу села Матрусівка сталося зіткнення вантажівки Renault Magnum під керуванням 44-річного водія та легковиків ВАЗ і Ford Fusion. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Водій вантажного автомобіля, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в русі водію автівки ВАЗ під керуванням 29-річного водія. Вантажівка перекинулась, а легковик відкинуло на зустрічну смугу, де відбулось зіткнення з автомобілем Ford Fusion, котрим керував 65-річний водій.

Внаслідок ДТП всіх водіїв було доставлено до Бориспільської лікарні, де їх оглянули медики.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини подій.

Як повідомлялося, 25 листопада вранці між Києвом та Коцюбинським автомобіль Hyundai Sonata вилетів у ліс і перекинувся.

24 листопада у Києві на Мінському шосе зіткнулося одразу чотири автомобілі.

Також 24 листопада сталася ще одна масштабна ДТП: на вул. Бойчука, 18 в Печерському районі Києва на світлофорі зіткнулися сім автомобілів.