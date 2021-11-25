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    Перекинута вантажівка і два побитих легковики: під Києвом серйозна ДТП (фото)

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    Легковики отримали серйозні пошкодження - Перекинута вантажівка і два побитих легковики: під Києвом серйозна ДТП (фото)
    Легковики отримали серйозні пошкодження
    фото: Нацполіція

    Трьох водіїв було доставлено до Бориспільської лікарні

    24 листопада о 19 годині у Бориспільському районі поблизу села Матрусівка сталося зіткнення вантажівки Renault Magnum під керуванням 44-річного водія та легковиків ВАЗ і Ford Fusion. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Водій вантажного автомобіля, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в русі водію автівки ВАЗ під керуванням 29-річного водія. Вантажівка перекинулась, а легковик відкинуло на зустрічну смугу, де відбулось зіткнення з автомобілем Ford Fusion, котрим керував 65-річний водій.

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    Перекинута вантажівка і два побитих легковики: під Києвом серйозна ДТП (фото)
    Перекинута вантажівка і два побитих легковики: під Києвом серйозна ДТП (фото)
    Перекинута вантажівка і два побитих легковики: під Києвом серйозна ДТП (фото)
    фото: Нацполіція

    Внаслідок ДТП всіх водіїв було доставлено до Бориспільської лікарні, де їх оглянули медики.

    На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини подій.

    Як повідомлялося, 25 листопада вранці між Києвом та Коцюбинським автомобіль Hyundai Sonata вилетів у ліс і перекинувся.

    24 листопада у Києві на Мінському шосе зіткнулося одразу чотири автомобілі.

    Також 24 листопада сталася ще одна масштабна ДТП: на вул. Бойчука, 18 в Печерському районі Києва на світлофорі зіткнулися сім автомобілів.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина автомобіль
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    Перекинута вантажівка і два побитих легковики: під Києвом серйозна ДТП (фото)