Під Києвом поліція затримала двох «домушників» (фото)

Злодії намагались проникнути до житла, пошкодивши вікна та двері

Наразі поліцейські перевіряють молодиків на причетність до скоєння інших майнових злочинів

На спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення, що в селі Нове Києво-Святошинського району невідомі особи намагались проникнути до житла. На місце події прибули працівники місцевого відділу поліції.

У будинку правоохоронці виявили пошкоджені вікна та двері, а сусіди повідомили, що бачили двох невідомих чоловіків, які приїздили на автівці синього кольору. Також свідки описали зовнішній вигляд, одяг, транспортний засіб і напрямок руху ймовірних правопорушників. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Відпрацьовуючи отриману інформацію, на одній із вулиць міста Боярка правоохоронці помітили схожий за описом автомобіль та зупинили його.

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили неадекватну поведінку чоловіка. Проте, від проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння він відмовився.

Працівники поліції встановили особу керманича та його пасажира. Ними виявились 29-ии та 33-річний жителі столиці. Наразі поліцейські перевіряють їх щодо причетності до скоєння інших майнових злочинів.

Також в авто виявлено різні предмети та знаряддя, за допомогою яких чоловіки намагались проникнути до помешкань громадян.

Наразі поліцейські перевіряють їх щодо причетності до скоєння інших майнових злочинів.

За керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення.

За порушення недоторканності житла відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 162 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, за 11 місяців 2020 року у Київській області правоохоронці зафіксували понад 11,5 тисяч майнових злочинів.