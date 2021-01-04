Чим ближче до столиці – тим більше злочинів: названо найнебезпечніші місця Київщини

За 11 місяців 2020 року на Київщині зафіксовано 247 грабежів

Здійснюють крадіжки і грабежі навіть неповнолітні

За 11 місяців 2020 року у Київській області правоохоронці зафіксували понад 11,5 тисяч майнових злочинів.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Нацполіції в Київській області у відповідь на запит «Обозревателя».

Найчастіший злочин – крадіжка

Серед скоєних злочинів найчастіше правоохоронці Київщини реєструють крадіжки, тобто таємне викрадення чужого майна. Це стаття 185 Кримінального кодексу України, яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Усього із січня до листопада 2020 року включно до правоохоронців надійшло 11238 звернень громадян із заявами про крадіжки. Ось скільки випадків зафіксувало кожне відділення поліції:

Києво-Святошинське – 2560

Білоцерківське – 1492

Ірпінське – 1406

Васильківське – 1296

Броварське – 1169

Обухівське – 726

Переяслав-Хмельницьке – 692

Бориспільське – 548

Миронівське – 544

Вишгородське – 432

Сквирське – 346

ОП зони ЧАЕС – 7

Як розповів один із правоохоронців, зловмисники крадуть усе, що має хоч якусь цінність.

«Найчастіше дрібні злочини – у магазинах крадуть шоколад або алкоголь. Ще мобільні, гаманці. Якщо з будинків або домоволодінь, то це електротехніка, метал та навіть каструлі. Тобто, все, що можна здати у ломбарди або пункти приймання вторсировини та отримати гроші», – констатував він.

Грабежі на другому місці

На другому місці серед майнових злочинів, скоєних на Київщині, – грабежі (відкрите викрадення чужого майна). Це стаття 186 Кримінального кодексу України, яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до тринадцяти років із конфіскацією майна.

Усього відділеннями поліції області з січня до грудня 2020 року було зафіксовано 247 подібних звернень:

Білоцерківське – 50

Ірпінське – 40

Києво-Святошинське – 33

Броварське – 28

Васильківське – 25

Обухівське – 19

Переяслав-Хмельницьке – 14

Бориспільське – 15

Миронівське – 10

Вишгородське – 9

Сквирське – 3

Варто зазначити, що здійснюють подібні злочини люди різних вікових категорій, зокрема неповнолітні.

Без розбоїв не обходиться на Київщині

На третьому місці серед майнових злочинів, скоєних у Київській області, – це розбої (напад із метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством». Здійснюючи злочин, зловмисники, щоб досягти своєї мети, можуть катувати своїх жертв. Це стаття 187 Кримінального кодексу України, яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Відділення поліції Київщини задокументували 72 таких випадки: