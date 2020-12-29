Двоє столичних правоохоронців організували банду квартирних злодіїв (фото)

Злочинне угруповання пограбувало квартиру киянина

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 5 особам за фактом квартирної крадіжки, вчиненої у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, двоє столичних правоохоронців у травні 2020 року, вступивши у змову з трьома особами грузинської національності, здійснили крадіжку з проникненням у житло громадянина, та заволоділи майже $13 тисячами, які розподілили між собою.

У ході досудового розслідування правоохоронцям вдалося вийти на слід квартирних злодіїв та повідомити їм про підозру.

Провівши 5 обшуків, за місцями проживання підозрюваних виявлено речові докази, а саме набір відмичок, за допомогою яких здійснювалося проникнення у житло.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у Києві, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.