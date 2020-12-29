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    Двоє столичних правоохоронців організували банду квартирних злодіїв (фото)

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    Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних - Двоє столичних правоохоронців організували банду квартирних злодіїв (фото)
    Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних
    Фото: Київська міська прокуратура

    Злочинне угруповання пограбувало квартиру киянина

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру 5 особам за фактом квартирної крадіжки, вчиненої у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, двоє столичних правоохоронців у травні 2020 року, вступивши у змову з трьома особами грузинської національності, здійснили крадіжку з проникненням у житло громадянина, та заволоділи майже $13 тисячами, які розподілили між собою.

    У ході досудового розслідування правоохоронцям вдалося вийти на слід квартирних злодіїв та повідомити їм про підозру.

    Провівши 5 обшуків, за місцями проживання підозрюваних виявлено речові докази, а саме набір відмичок, за допомогою яких здійснювалося проникнення у житло.

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    Двоє столичних правоохоронців організували банду квартирних злодіїв (фото)
    Двоє столичних правоохоронців організували банду квартирних злодіїв (фото)
    Двоє столичних правоохоронців організували банду квартирних злодіїв (фото)

    Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у Києві, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал пограбування розслідування злочин
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