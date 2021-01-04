Під Києвом чоловік викрав із магазину випивку й закуску на 1,6 тис. грн

Грабіжником виявився 62-річний чоловік

До поліції надійшло повідомлення про пограбування магазину у місті Васильків. На місце події прибули співробітники місцевого відділу поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік зайшов до магазину та, погрожуючи фізичною розправою продавцю та завдавши тілесних ушкоджень охоронцю, викрав алкогольні напої і продукти харчування.

Потерпілий і продавчиня детально описали прикмети зловмисника.

Поліцейські розпочали розшукові заходи та затримали грабіжника. Ним виявився 62-річний місцевий житель.

Під час затримання правоохоронці вилучили в чоловіка викрадений товар на суму понад 1600 гривень.

Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили зловмиснику підозру за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до шести років ув'язнення.

Як повідомлялося, 27 грудня 2020 року у селі Крюківщина Києво-Святошинського району чоловік напав на продавчиню місцевого магазину, завдавши удари палицею по голові, та викрав гроші у сумі майже 2,5 тис. грн із каси крамниці.

За 11 місяців 2020 року у Київській області правоохоронці зафіксували понад 11,5 тисяч майнових злочинів.