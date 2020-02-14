Під Києвом у дворі будинку вщент згоріли дві автівки (фото)
Загорання сталося рано-вранці
У п’ятницю, 14 лютого, сталася пожежа у двох легкових автомобілях у м. Бровари, що під Києвом. Повідомлення про загорання автівок на вул. Короленка надійшло до оперативно–диспетчерської служби Броварського району о 06:01.
На місце виклику було направлено черговий караул 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.
Рятувальниками було встановлено, що загорілося легкові автомобілі Opel та ВАЗ по всій площі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Пожежу було локалізовано о 06:35 та повністю ліквідовано о 06:45.
Постраждалих немає.
На місці події працювали 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Причини пожежі встановлюються.
Як повідомлялося, 11 лютого ввечері сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Північній, 3 в Оболонському районі Києві.
9 лютого сталася пожежа на автомийці на пров. Ясинуватському у Голосіївському районі столиці.