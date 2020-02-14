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    Під Києвом у дворі будинку вщент згоріли дві автівки (фото)

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    Автомобілі після пожежі відновленню не підлягають - Під Києвом у дворі будинку вщент згоріли дві автівки (фото)
    Автомобілі після пожежі відновленню не підлягають
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося рано-вранці

    У п’ятницю, 14 лютого, сталася пожежа у двох легкових автомобілях у м. Бровари, що під Києвом. Повідомлення про загорання автівок на вул. Короленка надійшло до оперативно–диспетчерської служби Броварського району о 06:01.

    На місце виклику було направлено черговий караул 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

    Рятувальниками було встановлено, що загорілося легкові автомобілі Opel та ВАЗ по всій площі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 06:35 та повністю ліквідовано о 06:45.

    Постраждалих немає.

    На місці події працювали 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

    Причини пожежі встановлюються.

    Як повідомлялося, 11 лютого ввечері сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Північній, 3 в Оболонському районі Києві.

    9 лютого сталася пожежа на автомийці на пров. Ясинуватському у Голосіївському районі столиці.

    пожежа ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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