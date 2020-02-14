Під Києвом у дворі будинку вщент згоріли дві автівки (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобілі після пожежі відновленню не підлягають Фото: ДСНС

Загорання сталося рано-вранці

У п’ятницю, 14 лютого, сталася пожежа у двох легкових автомобілях у м. Бровари, що під Києвом. Повідомлення про загорання автівок на вул. Короленка надійшло до оперативно–диспетчерської служби Броварського району о 06:01.

На місце виклику було направлено черговий караул 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

Рятувальниками було встановлено, що загорілося легкові автомобілі Opel та ВАЗ по всій площі, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 06:35 та повністю ліквідовано о 06:45.

Постраждалих немає.

На місці події працювали 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Причини пожежі встановлюються.

Як повідомлялося, 11 лютого ввечері сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Північній, 3 в Оболонському районі Києві.

9 лютого сталася пожежа на автомийці на пров. Ясинуватському у Голосіївському районі столиці.