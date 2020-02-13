На Бессарабці згорів автомобіль (відео)



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Рятувальники за 12 хвилин ліквідували загорання

За добу рятувальники Київського гарнізону двічі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 12 лютого о 19:29 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Басейній, 3 в Печерському районі столиці.

На місце події прибули рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в моторному відсіку автомобіля Skoda Rapid. Вже за 12 хвилин бійці ліквідували займання. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та акумуляторна батарея.

Як повідомляє «Київ оперативний», загорання авто сталося на парковці біля ресторанів Linas и «Чайхона».

Ще один виклик до оперативно-координаційного центру ДСНС надійшов 13 лютого о 1:28. У повідомленні йшлося, що на вул. Половецькій 16Б у Шевченківському районі столиці горить авто.

На місце події прибули рятувальники 6-ДПРЧ. Вогнеборці встановили, що біля 9-поверхового житлового будинку зайнявся припаркований автомобіль Mazda 3. О 1:58 бійці ліквідували загоряння. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля.

Причини виникнення займань встановлюються.

В обох випадках ніхто не постраждав.