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    Під Києвом вночі перекриють одеську трасу

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    Траса Київ-Одеса знову ремонтується - Під Києвом вночі перекриють одеську трасу
    Траса Київ-Одеса знову ремонтується

    Трасу Київ-Одеса перекриють у районі Глевахи

    У Київській області в ніч з 13 на 14 серпня перекриють трасу Київ-Одеса через будівництво пішохідного переходу. Про це повідомляє Facebook патрульної поліції Київської області.

    Повідомляється, що в ніч на 14 серпня тимчасово обмежать рух на автодорозі М-05 Київ-Одеса у зв'язку з будівництвом надземного пішохідного переходу. У поліції уточнили, що обмежать рух у напрямку з Одеси до Києва.

    «Ремонтні роботи будуть проводитись з 13 на 14 серпня поточного року в нічний час (з 00:00 до 04:00). Об'їзд здійснюватиметься по вулиці Вокзальна в Глевасі. Про зміни в організації дорожнього руху на даній ділянці будуть повідомляти тимчасові дорожні знаки і розмітка із зазначенням напрямку оптимального маршруту об'їзду. Рух у напрямку Одеси буде здійснюватися без обмежень», - йдеться в повідомленні. 

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    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві до 31 серпня частково обмежать рух на естакади Південного мосту. Ремонтні роботи проводитимуться з 22:00 годин 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

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