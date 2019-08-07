Великий затор гарантовано: Південний міст перекриють на ремонт



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Ремонтні роботи на Південному мосту триватимуть тиждень

Заміна асфальтного покриття мосту йтиме паралельно з ремонтом деформаційних швів

З 8 до 15 серпня на Південному мосту частково обмежать рух через ремонт асфальтного покриття. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«На Південному мосту (частина у напрямку лівого берега) ми оновлюватимемо асфальтове покриття. Роботи триватимуть з 22:00 8 серпня до 23:00 15 серпня. Ми комплексно підходимо до виконання робіт, тому організували їх паралельно капітального ремонту деформаційного шва, щоб двічі не обмежувати рух», - розповіли автодорівці.

Вони просять водіїв із розумінням поставитись до ремонту і перепрошують за незручності.

Нагадаємо, з 2 серпня до 31 серпня також триватимуть роботи на естакаді Південного у напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів). Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху.

Нині на естакаді Південного мосту уже замінили 28 деформаційних швів. Ще один замінять цього року. Загалом на естакаді передбачено ремонт 46 швів.