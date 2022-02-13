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    Під Києвом затримали 25-річну сутенерку (відео)

    Поліція Київщини викрила організаторку підпільного бізнесу з надання сексуальних послуг - Під Києвом затримали 25-річну сутенерку (відео)
    Поліція Київщини викрила організаторку підпільного бізнесу з надання сексуальних послуг
    фото: Нацполіція

    Дівчині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до семи років

    У Київській області затримали сутенерку, яка організувала секс-бізнес з надання інтимних послуг. Дівчині лише 25 років. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

    На кадрах відео помітно, що силовики увірвалися до зйомної квартири і застали всередині одну із підлеглих підозрюваної разом із клієнтом. Вона зізналася, що сама родом із Києва і народилася у 2002 році. На запитання, що вона тут робить, дівчина відповіла, що приїхала в гості.

    Організаторка винаймала дівчатам квартиру та координувала виїзди на виклики. Клієнтів шукали переважно через оголошення в інтернет-мережі. Вартість надання послуг становила від 2500 гривень за годину.

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    Під Києвом затримали 25-річну сутенерку (відео)
    Під Києвом затримали 25-річну сутенерку (відео)
    Під Києвом затримали 25-річну сутенерку (відео)
    Під Києвом затримали 25-річну сутенерку (відео)
    фото: Нацполіція

    Доходи від підпільного бізнесу сутенерка забирала готівкою або отримувала на банківську карту.

    Наразі було проведено вже три санкціоновані обшуки: речових доказів поліцейські зібрали достатньо, аби відкрити кримінальне провадження за ч.2 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України.

    Дівчині уже повідомили про підозру. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до семи років.

    Раніше повідомлялося, що правоохоронці Київщини затримали сутенерку, яка втягувала неповнолітніх дівчат у заняття проституцією.

    Теги: Київ кримінал сутенерство
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    Під Києвом затримали 25-річну сутенерку (відео)