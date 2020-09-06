У Києві п’яна молодь жорстоко побила священника



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Медики стверджують, що священнослужитель отримав серйозні травми

Потерпілий відмовився писати заяву: «Бог їм суддя»

У п’ятницю, 4 вересня, двоє невідомих в стані алкогольного сп’яніння побили священника біля ТРЦ NewWay (неподалік від Парку партизанської слави).

Медики стверджують, що священнослужитель отримав серйозні травми. Про це повідомляють на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.

«Вчора біля ТРЦ NewWay двоє молодих і не дуже тверезих людей невідомо навіщо побили священника. Медики «швидкої» повідомили, що священник отримав серйозні травми, а ще недавно у нього був інсульт», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в повідомленні, винуватців інциденту вже затримали правоохоронці, але потерпілий відмовився писати заяву, стверджуючи, що «Бог їм суддя».

Нагадаємо, в селі Галинівська Володимир-Волинського району Волинської області віряни вирішили, що переходять до Помісної Української православної церкви. Причина – священник їхньої церкви привітав з днем ангела лідера країни-агресора Володимира Путіна. 94% представників парафії висловились за перехід до Помісної церкви.