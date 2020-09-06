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    У Києві п’яна молодь жорстоко побила священника

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    Медики стверджують, що священнослужитель отримав серйозні травми - У Києві п’яна молодь жорстоко побила священника
    Медики стверджують, що священнослужитель отримав серйозні травми

    Потерпілий відмовився писати заяву: «Бог їм суддя»

    У п’ятницю, 4 вересня, двоє невідомих в стані алкогольного сп’яніння побили священника біля ТРЦ NewWay (неподалік від Парку партизанської слави).

    Медики стверджують, що священнослужитель отримав серйозні травми. Про це повідомляють на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.

    «Вчора біля ТРЦ NewWay двоє молодих і не дуже тверезих людей невідомо навіщо побили священника. Медики «швидкої» повідомили, що священник отримав серйозні травми, а ще недавно у нього був інсульт», – йдеться в повідомленні.

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    У Києві п’яна молодь жорстоко побила священника
    У Києві п’яна молодь жорстоко побила священника

    Як уточнили в повідомленні, винуватців інциденту вже затримали правоохоронці, але потерпілий відмовився писати заяву, стверджуючи, що «Бог їм суддя».

    Нагадаємо, в селі Галинівська Володимир-Волинського району Волинської області віряни вирішили, що переходять до Помісної Української православної церкви. Причина – священник їхньої церкви привітав з днем ангела лідера країни-агресора Володимира Путіна. 94% представників парафії висловились за перехід до Помісної церкви.

    Київ кримінал
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