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    У Києві пасажир маршрутки затримав грабіжників, які напали на кондуктора (фото)

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    Чоловікові вдалося наздогнати і затримати двох втікачів - У Києві пасажир маршрутки затримав грабіжників, які напали на кондуктора (фото)
    Чоловікові вдалося наздогнати і затримати двох втікачів
    Фото патрульної поліції Києва

    Зловмисники потрапили до рук сміливого пасажира

    У Києві пасажир маршрутного автобуса затримав грабіжників, які відібрали у кондуктора сумку. Про це повідомили на Facebook-сторінці патрульної поліції Києва, опублікувавши фото з місця події.

    Як сказано в повідомленні, у четвер, 7 січня, близько 17-ї години патрульні отримали виклик на вулицю Привокзальну, де чотири людини, які їхали в автобусі 63-го маршруту, зірвали сумку з грошима у 70-річної кондукторки.

    «Зловмисники розрахували час і швидко вибігли з салону під час зупинки. Але не все пішло за їхнім планом, тому що саме в цей час в автобус мав намір зайти пасажир, який миттєво оцінив ситуацію і побіг за кривдниками», – сказано в повідомленні.

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    У Києві пасажир маршрутки затримав грабіжників, які напали на кондуктора (фото)
    У Києві пасажир маршрутки затримав грабіжників, які напали на кондуктора (фото)
    У Києві пасажир маршрутки затримав грабіжників, які напали на кондуктора (фото)
    У Києві пасажир маршрутки затримав грабіжників, які напали на кондуктора (фото)
    У Києві пасажир маршрутки затримав грабіжників, які напали на кондуктора (фото)
    Фото патрульної поліції Києва та Київ Оперативний

    Чоловікові вдалося наздогнати й затримати двох втікачів. Допомогли йому в цьому інші небайдужі громадяни.

    Підозрюваних у пограбуванні передали в руки патрульних. З’ясовувати всі обставини цієї події буде слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.

    Фото затриманих чоловіків, судячи із зовнішності, ромської національності, опубліковано також на Facebook-сторінці «Київ Оперативний».

    Теги: Київ кримінал пограбування
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