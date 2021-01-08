У Києві пасажир маршрутки затримав грабіжників, які напали на кондуктора (фото)

Зловмисники потрапили до рук сміливого пасажира

У Києві пасажир маршрутного автобуса затримав грабіжників, які відібрали у кондуктора сумку. Про це повідомили на Facebook-сторінці патрульної поліції Києва, опублікувавши фото з місця події.

Як сказано в повідомленні, у четвер, 7 січня, близько 17-ї години патрульні отримали виклик на вулицю Привокзальну, де чотири людини, які їхали в автобусі 63-го маршруту, зірвали сумку з грошима у 70-річної кондукторки.

«Зловмисники розрахували час і швидко вибігли з салону під час зупинки. Але не все пішло за їхнім планом, тому що саме в цей час в автобус мав намір зайти пасажир, який миттєво оцінив ситуацію і побіг за кривдниками», – сказано в повідомленні.

Чоловікові вдалося наздогнати й затримати двох втікачів. Допомогли йому в цьому інші небайдужі громадяни.

Підозрюваних у пограбуванні передали в руки патрульних. З’ясовувати всі обставини цієї події буде слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.

Фото затриманих чоловіків, судячи із зовнішності, ромської національності, опубліковано також на Facebook-сторінці «Київ Оперативний».