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    На Київщині сутенерка втягувала неповнолітніх у заняття проституцією

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    Сутенерка&nbsp;орендувала квартири для дівчат, де вони надавали послуги сексуального характеру - На Київщині сутенерка втягувала неповнолітніх у заняття проституцією
    Сутенерка орендувала квартири для дівчат, де вони надавали послуги сексуального характеру
    Фото: Нацполіція

    Незаконний бізнес організувала 28-річна киянка

    Правоохоронці Київщини затримали сутенерку, яка втягувала неповнолітніх дівчат у заняття проституцією. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    28-річна киянка організувала діяльність «фірми» у сфері надання послуг сексуального характеру на території столиці та Київщини.

    Викрили злочинну діяльність сутенерки працівники управління міграційної поліції спільно з працівниками слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

    Встановлено, що жінка розміщувала в інтернеті оголошення щодо надання послуг, орендувала квартири для дівчат, забезпечувала їх засобами особистої гігієни та контрацептивами.

    Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що під керівництвом 28-річної фігурантки послуги сексуального характеру надавали навіть неповнолітні дівчата.

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    На Київщині сутенерка втягувала неповнолітніх у заняття проституцією
    На Київщині сутенерка втягувала неповнолітніх у заняття проституцією
    На Київщині сутенерка втягувала неповнолітніх у заняття проституцією

    Правоохоронці з’ясували, що вартість послуг складала 1800 грн за годину. Щоденний грошовий оборот «фірми» становив 10 тис. грн.

    Сутенерку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід обере суд.

    Теги: Національна поліція України кримінал діти Київщина проституція кияни
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    На Київщині сутенерка втягувала неповнолітніх у заняття проституцією