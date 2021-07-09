На Київщині сутенерка втягувала неповнолітніх у заняття проституцією

Сутенерка орендувала квартири для дівчат, де вони надавали послуги сексуального характеру

Незаконний бізнес організувала 28-річна киянка

Правоохоронці Київщини затримали сутенерку, яка втягувала неповнолітніх дівчат у заняття проституцією. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

28-річна киянка організувала діяльність «фірми» у сфері надання послуг сексуального характеру на території столиці та Київщини.

Викрили злочинну діяльність сутенерки працівники управління міграційної поліції спільно з працівниками слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що жінка розміщувала в інтернеті оголошення щодо надання послуг, орендувала квартири для дівчат, забезпечувала їх засобами особистої гігієни та контрацептивами.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що під керівництвом 28-річної фігурантки послуги сексуального характеру надавали навіть неповнолітні дівчата.

Правоохоронці з’ясували, що вартість послуг складала 1800 грн за годину. Щоденний грошовий оборот «фірми» становив 10 тис. грн.

Сутенерку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід обере суд.