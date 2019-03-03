Молодий хлопець на позашляховику збив жінку у Хмільнику
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Розсилка
Чи тверезий водій і з якою швидкістю він їхав містом, з’ясує слідство
У м.Хмільнику на Вінниччині 2 березня сталася смертельна ДТП. Про це інформує поліція області.
Близько 4-ї дня на одній з вулиць міста автомобіль «Toyota Land Cruiser» збив прибиральницю. 50-річна жінка замітала тротуари і дорогу.
Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події. Жінка родом із села Філіопіль Хмільницького району.
За кермом позашляховика був 20-річний хлопець
У поліції кажуть, що причини аварії стануть відомі після низки експертиз у рамках кримінального провадження.
Джерело: i-vin.info