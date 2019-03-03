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    Молодий хлопець на позашляховику збив жінку у Хмільнику

    • Розсилка
    Молодий хлопець на позашляховику збив жінку у Хмільнику

    Чи тверезий водій і з якою швидкістю він їхав містом, з’ясує слідство

    У м.Хмільнику на Вінниччині 2 березня сталася смертельна ДТП. Про це інформує  поліція області.

    Близько 4-ї дня на одній з вулиць міста автомобіль «Toyota Land Cruiser» збив прибиральницю. 50-річна жінка замітала тротуари і дорогу.

    Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події. Жінка родом із села Філіопіль Хмільницького району.

    За кермом позашляховика був  20-річний хлопець

    У поліції кажуть, що причини аварії стануть відомі після низки експертиз у рамках кримінального провадження.

    Джерело: i-vin.info

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