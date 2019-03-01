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    У столиці затримали серійного злодія, на рахунку якого 39 крадіжок

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    Злодій&nbsp;&laquo;працював&raquo; вночі, аби не привертати до себе увагу - У столиці затримали серійного злодія, на рахунку якого 39 крадіжок
    Злодій «працював» вночі, аби не привертати до себе увагу
    Фото: Нацполіція

    Сума завданих збитків становить близько 400 тисяч гривень

    Впродовж року до чергової частини Дніпровського управління поліції надходили повідомлення про крадіжки з підсобних приміщень. Правоохоронці зареєстрували кожен факт і розпочали пошуки зловмисника. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, працівники поліції встановили, що невідомий «працював» вночі, аби не привертати до себе увагу. За допомогою викрутки він проникав у підсобні приміщення, звідки забирав речі, які можна збути на ринку або здати в ломбард. 

    «Завдяки камерам відеоспостереження ми побачили, як зловмисник із підсобок викрадав речі, а саме: велосипеди, взуття, спортивний одяг, валізи, побутову техніку, приладдя для риболовлі та відпочинку. Після вивчення всіх записів ми встановили, що злочини скоює один і той же чоловік. У ході відпрацювання інформації зловмисника затримали та доставили до управління поліції. Ним виявився 20-річний місцевий мешканець», – додав Кузьмін. 

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    У столиці затримали серійного злодія, на рахунку якого 39 крадіжок
    У столиці затримали серійного злодія, на рахунку якого 39 крадіжок
    У столиці затримали серійного злодія, на рахунку якого 39 крадіжок
    У столиці затримали серійного злодія, на рахунку якого 39 крадіжок

    Також у ході слідства киянин добровільно віддав частину крадених речей, які не встиг продати.

    Загалом слідчим відділом зібрано доказову базу щодо причетності правопорушника у скоєнні 39-ти аналогічних злочинів.

    «Слідчі розслідують два кримінальні провадження за частинами другої та третьої статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів та обрано міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. Йому загрожує до шести років позбавлення волі», – зазначив начальник управління поліції.

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