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    Контрабанду на понад 4 млн грн викрито на Одещині

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    Контрабанду на понад 4 млн грн викрито на Одещині

    Сьогодні вночі прикордонники в складі міжвідомчої групи не допустили незаконне переміщення чималої кількості контрабандних виробів

    Завдяки проведенню спільних заходів, міжвідомча група в складі оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби, співробітників СБУ та фіскальної служби, під процесуальним керівництвом Прокуратури в Одеській області, на автошляху Київ – Одеса затримала автомобіль української реєстрації «ДАФ».

    Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком».

    Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили 136 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва.

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    Контрабанду на понад 4 млн грн викрито на Одещині
    Контрабанду на понад 4 млн грн викрито на Одещині
    Контрабанду на понад 4 млн грн викрито на Одещині

    Наразі тютюнові вироби, попередня сума оцінки яких складає понад 4 млн. грн., передано співробітникам прокуратури. Тривають заходи зі встановлення шляхів потрапляння сигарет на територію України.

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