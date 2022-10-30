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Під Києвом з’явилося модульне містечко для переселенців (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Києвом з’явилося модульне містечко для переселенців (фото)
Модульне містечко містить чотири моноблоки по 22 житлові кімнати в кожному
фото: Олексій Кулеба/Telegram

У містечку проживатимуть 352 людини

У місті Васильків, що під Києвом, відкрили модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб і мешканців міста, які втратили житло під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у своєму Telegram

Модульне містечко у Василькові містить чотири моноблоки по 22 житлові кімнати в кожному. Тут проживатимуть 352 людини. Містечко повністю укомплектоване необхідною побутовою технікою, а кімнати мешканців – меблями. Для дітей облаштували дитячий майданчик поряд. 

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Відкриття відбулося спільно з міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим, надзвичайним і повноважним послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцкі та мером Василькова Наталією Баласинович. 

«Дякую за плідну співпрацю Міністерству розвитку громад і територій та уряду Польщі. Впевнений, що попереду ще багато нових проєктів на підтримку наших людей і розвитку Київщини», – сказав Кулеба.

Раніше в Ірпені відкрилося тимчасове модульне містечко для людей, які втратили домівки через повномасштабну війну Росії проти України.

Також в Ірпені було відкрито комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії.

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