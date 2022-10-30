Під Києвом з’явилося модульне містечко для переселенців (фото)

Модульне містечко містить чотири моноблоки по 22 житлові кімнати в кожному

У містечку проживатимуть 352 людини

У місті Васильків, що під Києвом, відкрили модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб і мешканців міста, які втратили житло під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у своєму Telegram.

Модульне містечко у Василькові містить чотири моноблоки по 22 житлові кімнати в кожному. Тут проживатимуть 352 людини. Містечко повністю укомплектоване необхідною побутовою технікою, а кімнати мешканців – меблями. Для дітей облаштували дитячий майданчик поряд.

4 фото На весь екран







Відкриття відбулося спільно з міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим, надзвичайним і повноважним послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцкі та мером Василькова Наталією Баласинович.

«Дякую за плідну співпрацю Міністерству розвитку громад і територій та уряду Польщі. Впевнений, що попереду ще багато нових проєктів на підтримку наших людей і розвитку Київщини», – сказав Кулеба.

Раніше в Ірпені відкрилося тимчасове модульне містечко для людей, які втратили домівки через повномасштабну війну Росії проти України.

Також в Ірпені було відкрито комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії.