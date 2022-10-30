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На Київщині дворічний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки

Альона Боженко
glavcom.ua
На Київщині дворічний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки
У Вишгороді дитина випала з вікна багатоповерхівки
фото: Андрій Нєбитов

За інформацією правоохоронців, хлопчик перебував вдома з мамою

У Вишгороді в одному з будинків дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Як повідомляє поліція, у Вишгороді дворічний хлопчик відчинив вікно на кухні та спершись на москіту сітку, випав з вікна третього поверху на землю.

Поліцейські встановили, що хлопчик перебував вдома з мамою, яка відлучилася до іншої кімнати у хатніх справах.

«На щастя, малюк відбувся лише забоями та саднами. Вкотре звертають до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду. Пам’ятайте – ви несете відповідальність за життя і безпеку своїх синів та доньок» – закликав очільник поліції Андрій Нєбитов.

Раніше повідомлялося, що у селі Княжичі, на Київщині, не вдалося врятувати дворічного хлопчика, який випав з відчиненого вікна. Дитина випала з третього поверху.

Нагадаємо, у Вишневому Київської області жінка хотіла викинутися з вікна багатоповерхівки.

Теги: Київщина поліція жінка дитина

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