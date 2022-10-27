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Жителям Київщини варто готуватись до відключень електрики на невизначений термін – Кулеба

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Жителям Київщини варто готуватись до відключень електрики на невизначений термін – Кулеба
Влада закликає жителів Київщини помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години
фото ілюстративне

На Київщині виведено з ладу низку критичних об’єктів

У Києві та області можливі екстрені відключення електроенергії на невизначений термін. Про це заявив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

«Вночі ворог пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури нашої області. Виведено з ладу низку критичних об’єктів. Потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу. Усі працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп.

«Вкотре закликаю помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години. Це вимушений крок задля стабілізації ситуації. Сьогодні, як ніколи, наша з вами згуртованість необхідна всій країні», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що на Київщині вводяться більш жорсткі й тривалі відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні.

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували енергетичну інфраструктуру. У зв’язку з обстрілами «Укренерго» обмежує електропостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Додамо, що вже кілька днів, за розпорядженням НЕК «Укренерго», на Київщині застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти

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Теги: електроенергія війна росія окупанти Україна Київщина

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