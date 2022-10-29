Енергокриза на Київщині посилиться: Трипільська ТЕС залишиться без газу

Трипільську ТЕС відключать від газопостачання з 7:00 30 жовтня

ТЕС, що виробляє критичну для Києва та області електроенергію, буде відключено від газопостачання

Компанія «Нафтогаз України» доручила «Київоблгазу» припинити постачання газу на Трипільську теплоелектростанцію, яка виробляє критичну для Києва та області електроенергію. Про це заявив народний депутат, голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо кризових явищ на енергоринку Олексій Кучеренко.

Він опублікував відповідне звернення «Київоблгазу», направлене йому.

«АТ «Київоблгаз» вимушене розпочати процедуру відключення від газопостачання з 7:00 30 жовтня 2022 року споживача Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», яка є найбільшим виробником теплової та електричної енергії в Київській області», – йдеться у документі.

Кучеренко зазначив, «наслідки ракетних ударів по енергетичних об’єктах значно посилюються безглуздими діями енергетичних монополістів та повністю розбалансованою та безвідповідальною системою «управління» в паливно-енергетичному комплексі».

Трипільська ТЕС – одна з трьох теплових електростанцій, що входять до складу державного підприємства «Центренерго».

Нагадаємо, «Укренерго» заявило, що найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення через те, що енергосистема України зазнала нових пошкоджень через ворожі атаки.

При цьому Банкова повідомляє, що з 31 жовтня графіки відключення електроенергії на території України стануть плановими, а не аварійними.