Під Києвом з’явився новий пост моніторингу якості повітря
Автоматизовані пункти спостереження за станом атмосферного повітря встановлені у 16 населених пунктах Київської області
З метою розширення мережі автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря Київської області відкрито автоматизований пост спостереження у м. Бровари.
Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.
Даний стаціонарний пост виконує наступні функції:
- автоматичне вимірювання концентрацій аналізованих компонентів у повітрі та метеопараметри;
- збір, обробка та зберігання результатів вимірювання;
- представлення результатів у різних форматах;
- передача даних в онлайн-режимі на сайт Департаменту.
Стаціонарний пост укомплектований наступним вимірювально-аналітичним обладнанням:
- газоаналізаторами по вимірюванню концентрації вуглецю оксиду (1 шт.), оксиду та диоксиду азоту, аміаку (1 шт.) сірки диоксиду та сірководню (1 шт.);
- аналізатором вмісту пилу фракцій РМ10 та РМ2,5;
- метеорологічним комплексом з датчиками, що вимірюють наступні метеопараметри:
- швидкість і напрям вітру;
- атмосферний тиск;
- температура повітря;
- відносна вологість повітря;
- кількість, інтенсивність та тип опадів;
- сонячна радіація.
У 2020 році такі ж 2 автоматизованих постів спостереження були встановлені у м. Біла Церква та у с. Підгірці Обухівського району.
Тож на сьогодні активно розвивається створена на території Київської област, одна з найкращих в Україні система моніторингу атмосферного повітря, що діє 24 години 7 днів на тиждень.
Дана система представляє собою мережу автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря, встановлених у 16 населених пунктах області. Вона здійснює збирання, оброблення, збереження та проведення аналізу інформації про якість атмосферного повітря. Таким чином відбувається постійне інформування населення про стан атмосферного повітря.
Ознайомитись з інформацією щодо екологічної ситуації в Київській області, в тому числі даними зі стаціонарних постів моніторингу можна на сайті департаменту у веб-додатку «Моніторинг довкілля» в будь-який зручний спосіб.