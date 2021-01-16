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    Під Києвом з’явився новий пост моніторингу якості повітря

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    Автоматизований пост спостереження за станом повітря встановлено в Броварах - Під Києвом з’явився новий пост моніторингу якості повітря
    Автоматизований пост спостереження за станом повітря встановлено в Броварах
    Фото: Київська ОДА

    Автоматизовані пункти спостереження за станом атмосферного повітря встановлені у 16 населених пунктах Київської області

    З метою розширення мережі автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря Київської області відкрито автоматизований пост спостереження у м. Бровари.

    Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

    Даний стаціонарний пост виконує наступні функції:

    • автоматичне вимірювання концентрацій аналізованих компонентів у повітрі та метеопараметри;
    • збір, обробка та зберігання результатів вимірювання;
    • представлення результатів у різних форматах;
    • передача даних в онлайн-режимі на сайт Департаменту.

    Стаціонарний пост укомплектований наступним вимірювально-аналітичним обладнанням:

    1. газоаналізаторами по вимірюванню концентрації вуглецю оксиду (1 шт.), оксиду та диоксиду азоту, аміаку (1 шт.) сірки диоксиду та сірководню (1 шт.);
    2. аналізатором вмісту пилу фракцій РМ10 та РМ2,5;
    3. метеорологічним комплексом з датчиками, що вимірюють наступні метеопараметри:
    • швидкість і напрям вітру;
    • атмосферний тиск;
    • температура повітря;
    • відносна вологість повітря;
    • кількість, інтенсивність та тип опадів;
    • сонячна радіація.

    У 2020 році такі ж 2 автоматизованих постів спостереження були встановлені у м. Біла Церква та у с. Підгірці Обухівського району.

    Тож на сьогодні активно розвивається створена на території Київської област, одна з найкращих в Україні система моніторингу атмосферного повітря, що діє 24 години 7 днів на тиждень.

    Дана система представляє собою мережу автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря, встановлених у 16 населених пунктах області. Вона здійснює збирання, оброблення, збереження та проведення аналізу інформації про якість атмосферного повітря. Таким чином відбувається постійне інформування населення про стан атмосферного повітря.

    Ознайомитись з інформацією щодо екологічної ситуації в Київській області, в тому числі даними зі стаціонарних постів моніторингу можна на сайті департаменту у веб-додатку «Моніторинг довкілля» в будь-який зручний спосіб.

    Теги: екологія Київщина повітря
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