Під Києвом з’явився новий пост моніторингу якості повітря

Автоматизовані пункти спостереження за станом атмосферного повітря встановлені у 16 населених пунктах Київської області

З метою розширення мережі автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря Київської області відкрито автоматизований пост спостереження у м. Бровари.

Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

Даний стаціонарний пост виконує наступні функції:

автоматичне вимірювання концентрацій аналізованих компонентів у повітрі та метеопараметри;

збір, обробка та зберігання результатів вимірювання;

представлення результатів у різних форматах;

передача даних в онлайн-режимі на сайт Департаменту.

Стаціонарний пост укомплектований наступним вимірювально-аналітичним обладнанням:

газоаналізаторами по вимірюванню концентрації вуглецю оксиду (1 шт.), оксиду та диоксиду азоту, аміаку (1 шт.) сірки диоксиду та сірководню (1 шт.); аналізатором вмісту пилу фракцій РМ10 та РМ2,5; метеорологічним комплексом з датчиками, що вимірюють наступні метеопараметри:

швидкість і напрям вітру;

атмосферний тиск;

температура повітря;

відносна вологість повітря;

кількість, інтенсивність та тип опадів;

сонячна радіація.

У 2020 році такі ж 2 автоматизованих постів спостереження були встановлені у м. Біла Церква та у с. Підгірці Обухівського району.

Тож на сьогодні активно розвивається створена на території Київської област, одна з найкращих в Україні система моніторингу атмосферного повітря, що діє 24 години 7 днів на тиждень.

Дана система представляє собою мережу автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря, встановлених у 16 населених пунктах області. Вона здійснює збирання, оброблення, збереження та проведення аналізу інформації про якість атмосферного повітря. Таким чином відбувається постійне інформування населення про стан атмосферного повітря.

Ознайомитись з інформацією щодо екологічної ситуації в Київській області, в тому числі даними зі стаціонарних постів моніторингу можна на сайті департаменту у веб-додатку «Моніторинг довкілля» в будь-який зручний спосіб.