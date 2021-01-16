Екологи оштрафували Київський крематорій на понад 5 млн грн

Інспектори виявили засмічення території крематорію залишками плит, цеглою, металобрухтом

Державна екологічна інспекція Столичного округу перевірила Київський крематорій, що розташований на Байковому кладовищі, і виявила низку порушень.

За результатами перевірки встановлено факт засмічення території залишками бетонних плит, арматурою, цеглою, металобрухтом, відходами виробництва гранітних виробів тощо. Тим самим крематорій порушив низку вимог статей Земельного кодексу та Закону про відходи, повідомляє «Вечірній Київ».

Державні інспектори розрахували збитки, заподіяні державі внаслідок засмічення земельної ділянки відходами.

Сума виявилася чималою – 5,309 млн гривень.

«Спеціалізованому комунальному підприємству «Київський крематорій» пред’явлено претензію про відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок засмічення земельної ділянки відходами четвертого класу», – повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

КП «Київський крематорій» створено Київрадою у 2005 році. Основний вид діяльності - організація поховань і надання суміжних послуг.

Київський крематорій на вул. Байковій - єдиний крематорій Києва. Його будівля побудована в 1975 році. Архітектори - Авраам Милецький, Ада Рибачук і Володимир Мельниченко. Проєкт Київського крематорію був відзначений Європейським союзом похоронної служби. З 1983 року при крематорії існує колумбарій (сховище урн з прахом після кремації).

Центральним елементом крематорію повинна була стати Стіна пам'яті - це більше двохсот квадратних метрів художніх рельєфів від міфів про Прометея до подій Великої Вітчизняної війни і повоєнного відновлення. За задумом авторів, Стіна була покликана відволікати відвідувачів від їх горя, зосереджуючи на глобальних протистояннях людства. Художники працювали над її створенням 10 років, але радянське партійне керівництво вважало її неприйнятною і стіну залили бетоном. У травні 2018 року в рамках фестивалю Kyiv Art Week була відновлена невелика частина барельєфа, площею близько 6 кв. метрів.