Де в Києві здати стару неробочу техніку (перелік адрес)
Стару техніку слід утилізувати, а не вивозити на звалища
Відпрацьоване електронне та електричне обладнання небезпечне, адже містить токсичні, отруйні, канцерогенні або реактивні компоненти. Тому вкрай важливо правильно утилізувати стару техніку, а не відвозити її на звалища.
Утилізувати небезпечні відходи, включно з побутовою/комп’ютерною технікою, можуть лише організації, які мають відповідну ліцензію для надання таких послуг.
«Вечірній Київ» зібрав перелік кілька адрес, куди в Києві можна здати стару техніку.
Центр управління відходами
Центр надає послуги з утилізації офісам, державним структурам, виробникам та фізичним особам.
Для того, щоб здати техніку, потрібно залишити заявку за телефоном або на електронну пошту. Автомобіль центру забере обладнання й відправить на переробку. Також можна привезти техніку на адресу центру: вул. Полковника Шутова, 16.
Еко-М
Тут приймають на утилізацію будь-яку побутову та комп’ютерну техніку безкоштовно. Якщо техніка габаритна, її можуть вивезти самостійно. Адреса: вул. Академіка Янгеля, 5.
Екологічні інвестиції
Компанія надає послуги з утилізації для підприємств і проводить «дні роботи з населенням». Такі заходи відбуваються раз на півтора місяця, за датами можна стежити на сторінці в Facebook. Тут приймають дрібну електроніку, оргтехніку, монітори, а ще батарейки, лампи і термометри. Адреса: вул. Верхній Вал, 4А.
Екологічна лабораторія
Це підприємство з утилізації працює лише з юридичними особами та надає платні послуги. Для того, щоб здати техніку на утилізацію, треба надіслати список обладнання на пошту. «Екологічна лабораторія» оцінить утилізацію кожної позиції і після цього можна укладати договір із надання послуг. Підприємство надає акт виконаних робіт, що є підтвердженням факту утилізації й може бути наданий контролюючим органам. Адреса: вул. Автозаводська, 2.
Нагадаємо, в Києві також працюють мобільні пункти прийому застарілої або неробочої техніки.