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    Де в Києві здати стару неробочу техніку (перелік адрес)

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    У Києві стару техніку приймають за кількома адресами - Де в Києві здати стару неробочу техніку (перелік адрес)
    У Києві стару техніку приймають за кількома адресами
    Фото з відкритих джерел

    Стару техніку слід утилізувати, а не вивозити на звалища

    Відпрацьоване електронне та електричне обладнання небезпечне, адже містить токсичні, отруйні, канцерогенні або реактивні компоненти. Тому вкрай важливо правильно утилізувати стару техніку, а не відвозити її на звалища.

    Утилізувати небезпечні відходи, включно з побутовою/комп’ютерною технікою, можуть лише організації, які мають відповідну ліцензію для надання таких послуг.

    «Вечірній Київ» зібрав перелік кілька адрес, куди в Києві можна здати стару техніку.

    Центр управління відходами

    Центр надає послуги з утилізації офісам, державним структурам, виробникам та фізичним особам.

    Для того, щоб здати техніку, потрібно залишити заявку за телефоном або на електронну пошту. Автомобіль центру забере обладнання й відправить на переробку. Також можна привезти техніку на адресу центру: вул. Полковника Шутова, 16.

    Еко-М

    Тут приймають на утилізацію будь-яку побутову та комп’ютерну техніку безкоштовно. Якщо техніка габаритна, її можуть вивезти самостійно. Адреса: вул. Академіка Янгеля, 5.

    Екологічні інвестиції

    Компанія надає послуги з утилізації для підприємств і проводить «дні роботи з населенням». Такі заходи відбуваються раз на півтора місяця, за датами можна стежити на сторінці в Facebook. Тут приймають дрібну електроніку, оргтехніку, монітори, а ще батарейки, лампи і термометри. Адреса: вул. Верхній Вал, 4А. 

    Екологічна лабораторія

    Це підприємство з утилізації працює лише з юридичними особами та надає платні послуги. Для того, щоб здати техніку на утилізацію, треба надіслати список обладнання на пошту. «Екологічна лабораторія» оцінить утилізацію кожної позиції і після цього можна укладати договір із надання послуг. Підприємство надає акт виконаних робіт, що є підтвердженням факту утилізації й може бути наданий контролюючим органам. Адреса: вул. Автозаводська, 2.

    Нагадаємо, в Києві також працюють мобільні пункти прийому застарілої або неробочої техніки.

    Теги: екологія Київ послуги
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