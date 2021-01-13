Де в Києві здати стару неробочу техніку (перелік адрес)

Стару техніку слід утилізувати, а не вивозити на звалища

Відпрацьоване електронне та електричне обладнання небезпечне, адже містить токсичні, отруйні, канцерогенні або реактивні компоненти. Тому вкрай важливо правильно утилізувати стару техніку, а не відвозити її на звалища.

Утилізувати небезпечні відходи, включно з побутовою/комп’ютерною технікою, можуть лише організації, які мають відповідну ліцензію для надання таких послуг.

«Вечірній Київ» зібрав перелік кілька адрес, куди в Києві можна здати стару техніку.

Центр управління відходами

Центр надає послуги з утилізації офісам, державним структурам, виробникам та фізичним особам.

Для того, щоб здати техніку, потрібно залишити заявку за телефоном або на електронну пошту. Автомобіль центру забере обладнання й відправить на переробку. Також можна привезти техніку на адресу центру: вул. Полковника Шутова, 16.

Еко-М

Тут приймають на утилізацію будь-яку побутову та комп’ютерну техніку безкоштовно. Якщо техніка габаритна, її можуть вивезти самостійно. Адреса: вул. Академіка Янгеля, 5.

Екологічні інвестиції

Компанія надає послуги з утилізації для підприємств і проводить «дні роботи з населенням». Такі заходи відбуваються раз на півтора місяця, за датами можна стежити на сторінці в Facebook. Тут приймають дрібну електроніку, оргтехніку, монітори, а ще батарейки, лампи і термометри. Адреса: вул. Верхній Вал, 4А.

Екологічна лабораторія

Це підприємство з утилізації працює лише з юридичними особами та надає платні послуги. Для того, щоб здати техніку на утилізацію, треба надіслати список обладнання на пошту. «Екологічна лабораторія» оцінить утилізацію кожної позиції і після цього можна укладати договір із надання послуг. Підприємство надає акт виконаних робіт, що є підтвердженням факту утилізації й може бути наданий контролюючим органам. Адреса: вул. Автозаводська, 2.

Нагадаємо, в Києві також працюють мобільні пункти прийому застарілої або неробочої техніки.