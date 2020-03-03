Під Конституційним судом Нацкорпус протестує проти скасування люстрації (фото)



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Активісти протестують проти скасування люстрації Фото: Олександр Гончаров, Апостроф

Будівлю суду посилено охороняють нацгвардійці

Під будівлею Конституційного суду, де сьогодні продовжиться розгляд скарги на закон «Про очищення влади», відомий як закон про люстрацію, триває пікет.

До суду прийшли представники Національного корпусу. Вони вимагають не скасовувати люстрацію і розгорнули плакати з відповідними гаслами.

Крім того, до будівлі Конституційного суду правоохоронці стягнули військовослужбовців Нацгвардії.

Як повідомлялося, Конституційний суд України 3 березня продовжить розглядати скарги на закон «Про очищення влади», який передбачає, що низка чиновників часів експрезидента Віктора Януковича не можуть обіймати посади в державних органах влади.

Розгляд закону вказаний у розкладі роботи суду.

Засідання у вівторок має розпочатися о 10:00, питання закону про люстрацію стоїть першим у порядку денному.

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини 24 лютого вирішив не розглядати апеляційну скаргу України у справі щодо закону про очищення влади (люстрацію). Відтак рішення ЄСПЛ у цій справі від 17 жовтня 2019 року, яким було встановлено порушення прав українських чиновників, остаточно набуло чинності.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. У ньому йшлося, що український закон «Про очищення влади» порушив права українських чиновників.

Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі обіймання посад у Комуністичній партії до 1991 року.

На думку суду, зазначений закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління колишнього президента.

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