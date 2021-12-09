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    Під Офісом президента з’явилась ялинка та карусель (фото)

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    Жива ялинка встановлена&nbsp;біля головного входу до будівлі&nbsp; - Під Офісом президента з’явилась ялинка та карусель (фото)
    Жива ялинка встановлена біля головного входу до будівлі 
    фото: Вечірній Київ

    На Банковій облаштовують новорічне містечко

    Біля Офісу президента на вул. Банковій облаштовують локацію для проведення новорічних святкувань.

    9 грудня біля головного входу до будівлі встановили живу ялинку, а меншими зеленими деревцями прикрасили вікна. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    Поруч із ялинкою також з’явилася основна конструкція для каруселі. Судячи із оформлення, вона буде такою ж, як минулоріч. Під час зимових святкувань 2020-2021 року карусель була безкоштовною.

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    Під Офісом президента з’явилась ялинка та карусель (фото)
    Під Офісом президента з’явилась ялинка та карусель (фото)
    Під Офісом президента з’явилась ялинка та карусель (фото)
    фото: Вечірній Київ

    Нагадаємо, 30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.

    2 грудня на Банковій почали встановлювати різдвяний ярмарок, де продаватиметься їжа, напої та сувеніри.

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    Теги: Київ новорічні свята ялинка Офіс президента
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    Під Офісом президента з’явилась ялинка та карусель (фото)