Київська мерія розкрила секрети новорічної локації на Софійській площі

Цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі

Головна ялинка країни на Софійській площі в Києві традиційно заяє 19 грудня. На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду). Про культурно-мистецький проєкт «Новий рік – 2022» ідеться у розпорядженні КМДА № 2474.

За інформацією Департаменту культури КМДА, цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос. Основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу, який в Україні здавна було прийнято зводити до Різдва. Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі.

Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тисяч прикрас – іграшки червоного та золотого кольорів.

«Кияни і гості міста зможуть знайти на свій смак святкові розваги та частування для усієї родини, для маленьких і дорослих. Зокрема, у програмі святкування було враховано потреби різних верств населення, забезпечено вільний доступ до свята інклюзивних груп, а також суворе виконання протиепідемічних заходів. Наше завдання – забезпечити яскраві видовища та насичену святкову програму, зважаючи на безпеку та екологічність проведення святкувань», – зазначила директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Як повідомили організатори, новорічну ялинку урочисто засвітять у столиці 19 грудня. Дерево висотою 31 м засяє 10-кілометровою гірляндою теплого світла у вигляді великого купола. Довкола ялинки розташують розважальні локації: фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену, де триватимуть виступи та конкурси тощо.

До ярмаркового містечка вестимуть чотири святково прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної.

Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташують ковзанку – як тунель для любителів спортивних розваг. Також на площі розмістять теплу арт-зону для відпочинку. Там же відвідувачів зустрічатимуть яскраві комети, що символізуватимуть різдвяні зірки. Святкову атмосферу створюватиме різдвяна музика.

На Володимирському проїзді працюватиме ярмарок, що буде прикрашений ілюмінацією, та зона фудкорту, традиційна концепція якої дещо змінена, враховуючи виклики сьогодення. Їжу готуватимуть у стилі «стріт-фуд»: бутерброди та снеки, які зручно взяти і відійти, зберігаючи соціальну дистанцію.

Як повідомлялося, 16 грудня у столиці відкриють 14 новорічних локацій.

29 листопада на Софійську площу в Києві привезли частину металевих конструкцій, з яких будуть монтувати штучну ялинку на місці майбутнього новорічно-різдвяного містечка. Монтаж ялинки розпочався 30 листопада і триватиме 10 днів.

Також на новорічні свята ВДНГ перетвориться на казковий світ. «Зимова країна» відкриється 11 грудня.

30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.