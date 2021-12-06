Ціни захмарні. Скільки коштує оренда житла на Новий рік в Києві та передмісті

Квартири-студії орендують на Новий рік пари відпочивальників або компанії на чотирьох осіб

Оренда житла на новорічну ніч обійдеться в 1,5-2 рази дорожче, ніж зазвичай

Через коронакризу та карантин багато киян, що звикли зустрічати Новий рік за кордоном, орендують квартири та будинки на свята у столиці та передмісті.

Цікавитися орендою квартир та будинків починають наприкінці листопада – на початку грудня.

Що орендують

Запити у всіх різні. Невеликі компанії – від чотирьох осіб, – як правило, цікавляться орендою квартир, компанії від 10 осіб і вище – дивляться на оренду будинків у Києві та околицях до 2 км, пише LIGA.net.

«У гостей столиці попит мають квартири в центрі або прилеглих районах. Вони дивляться не на площу квартир, а на кількість спальних місць. Якщо йдеться про компанію від чотирьох осіб, то це квартири з двома кімнатами і більше», – говорить спеціаліст сайту Dobovo Валерія Чаленко.

Але прийняти можуть не всіх. «Є обмеження за кількістю та віком гостей – може бути відмова для людей молодших 20 років або підвищена застава», – розповів LIGA.net головний редактор галузевого порталу 100realty Станіслав Тетерєв.

Цього року змінилася і структура попиту. «Якщо в 2020 році близько 40% запитів на оренду квартир – це були пари, то цього року їхня частка суттєво зменшилася. Можливо, це пов'язано з коронакризою, інфляцією», – пояснюють у прес-службі сервісу Vlasne.ua. Цього року одну квартиру винаймають для компанії в середньому на 10 осіб, додають там. Будинки знімають для 15-20 людей.

Власники житла зацікавлені в оренді на 3-4 ночі, орендарі на 1-2.

Скільки коштуватиме оренда

Середні ціни на оренду будинку в Києві та в передмісті у звичайний час – 4500–7500 грн/добу. «На новорічні свята власники піднімають цінник. Також власники обов'язково просять заставу за можливе пошкодження майна», – розповів Тетерєв.

Підвищення стосується лише новорічної ночі – 31 грудня-1 січня і, як правило, цього дня оренда обійдеться в 1,5-2 рази дорожче, ніж зазвичай. Але може бути і дорожче.

Наприклад, чотирикімнатний екобудинок на 15 гостей у с. Кременище неподалік Києва, площею 200 кв. м, у новорічну ніч коштуватиме 25,8 тис. грн. У листопаді-грудні вартість оренди становила приблизно 5-6 тис. грн/добу (це зростання на 375%). У будинку, крім спальних кімнат та великої вітальні, є окрема камінна зала та окремий вихід на веранду з мангалом-барбекю. За окрему плату можна скористатися фіто-сауною та облаштувати міні-бар для гостей.

Квартира-студія у стилі хай-тек 31 грудня – 1 січня коштуватиме 6,7 тис. грн на добу (її ціна у листопаді – грудні – 2-3 тис. грн). Це апартаменти в міні-готелі, що знаходиться в центрі Києва на вул. Шота Руставелі. Вони можуть підійти як для пари відпочивальників, так і для компанії з чотирьох осіб - у них є двоспальне ліжко та двоспальний диван. В апартаментах все потрібне для комфортного проживання.

Можна орендувати двокімнатну квартиру для чотирьох гостей із сучасним ремонтом та панорамним видом на вул. Басейній за 7,3 тис. грн на 31 грудня (зараз її можна забронювати за 2-2,5 тис. грн/добу залежно від дати). Має окрему спальню та кухню-студію.

Кількість пропозицій

Кількість пропозицій з кожним днем зменшується, запевняють посередники. Впливають обмеження подорожей як у світі, так і в країні. «З 30 грудня по 2 січня заброньовано 75% пропозицій квартир у Києві (на сервісі. – Ред.) для чотирьох гостей та 48% – для двох», – уточнила Чаленко з сервісу Dobovo.

У сервісі Vlasne кажуть, що на їхньому сайті вже практично не залишилося пропозицій будинків у популярних локаціях – районі Осокорків, Броварської та Житомирської траси.

ещодавно було розроблено інтерактивну карту житлової багатоповерхової забудови Києва. Сервіс також показує майбутнє столиці – як місто виросте у найближчі роки.