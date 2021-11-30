Перед «переворотом» на Банковій почали встановлювати ковзанку (фото)

1 грудня у столиці плануються акції протесту

Біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 30 листопада, двір біля Офісу президента огородили металевим парканом.

На території лежать матеріали, з яких робітники монтують ковзанку.

Як повідомлялося, 29 листопада на Софійську площу в Києві привезли частину металевих конструкцій, з яких будуть монтувати штучну ялинку на місці майбутнього новорічно-різдвяного містечка. Монтаж ялинки розпочався 30 листопада і триватиме 10 днів.

Нагадаємо також, що в середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

Перший віцеспікер і представник президентської партії Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня до Києва масово звозитимуть людей і що учасникам протестів пропонують по тисячі гривень на день за участь у «держперевороті».

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади, про що кілька днів тому заявляв президент Володимир Зеленський. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Читайте також:



