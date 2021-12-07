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    У Києві запрацювала новорічна поштова резиденція

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    Новорічна скринька розташована у відділенні &laquo;Укрпошти&raquo; на Хрещатику - У Києві запрацювала новорічна поштова резиденція

    Новорічна скринька розташована у відділенні «Укрпошти» на Хрещатику

    Фото: Єлизавета Серватинська/Суспільне

    Листа новорічному чарівнику можна відправити до 25 грудня

    У Києві відкрилася новорічна поштова резиденція, яка буде приймати листи з 7 грудня.

    Цьогоріч дитячі мрії виконуватиме «Новорічний чарівник» спільно з партнерами «Укрпошти». Планують вручити 3,5 тисяч подарунків. Про це повідомляє «Суспільне».

    Пошта новорічного чарівника розташована у відділенні «Укрпошти» на Хрещатику.

    Листа можна написати і покласти в скриньку до 25 грудня включно.

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    У Києві запрацювала новорічна поштова резиденція
    У Києві запрацювала новорічна поштова резиденція
    У Києві запрацювала новорічна поштова резиденція

    Як повідомлялося, 16 грудня у столиці відкриють 14 новорічних локацій.

    29 листопада на Софійську площу в Києві привезли частину металевих конструкцій, з яких будуть монтувати штучну ялинку на місці майбутнього новорічно-різдвяного містечка. Монтаж ялинки розпочався 30 листопада і триватиме 10 днів.

    Також на новорічні свята ВДНГ перетвориться на казковий світ. «Зимова країна» відкриється 11 грудня.

    30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.

    Читайте також: Київська мерія розкрила секрети новорічної локації на Софійській площі


    Теги: Київ Укрпошта новорічні свята пошта
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    У Києві запрацювала новорічна поштова резиденція