У Києві запрацювала новорічна поштова резиденція

Новорічна скринька розташована у відділенні «Укрпошти» на Хрещатику

Листа новорічному чарівнику можна відправити до 25 грудня

У Києві відкрилася новорічна поштова резиденція, яка буде приймати листи з 7 грудня.

Цьогоріч дитячі мрії виконуватиме «Новорічний чарівник» спільно з партнерами «Укрпошти». Планують вручити 3,5 тисяч подарунків. Про це повідомляє «Суспільне».

Пошта новорічного чарівника розташована у відділенні «Укрпошти» на Хрещатику.

Листа можна написати і покласти в скриньку до 25 грудня включно.

Як повідомлялося, 16 грудня у столиці відкриють 14 новорічних локацій.

29 листопада на Софійську площу в Києві привезли частину металевих конструкцій, з яких будуть монтувати штучну ялинку на місці майбутнього новорічно-різдвяного містечка. Монтаж ялинки розпочався 30 листопада і триватиме 10 днів.

Також на новорічні свята ВДНГ перетвориться на казковий світ. «Зимова країна» відкриється 11 грудня.

30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.

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