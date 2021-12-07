У Києві запрацювала новорічна поштова резиденція
Новорічна скринька розташована у відділенні «Укрпошти» на Хрещатику
Листа новорічному чарівнику можна відправити до 25 грудня
У Києві відкрилася новорічна поштова резиденція, яка буде приймати листи з 7 грудня.
Цьогоріч дитячі мрії виконуватиме «Новорічний чарівник» спільно з партнерами «Укрпошти». Планують вручити 3,5 тисяч подарунків. Про це повідомляє «Суспільне».
Пошта новорічного чарівника розташована у відділенні «Укрпошти» на Хрещатику.
Листа можна написати і покласти в скриньку до 25 грудня включно.
Як повідомлялося, 16 грудня у столиці відкриють 14 новорічних локацій.
29 листопада на Софійську площу в Києві привезли частину металевих конструкцій, з яких будуть монтувати штучну ялинку на місці майбутнього новорічно-різдвяного містечка. Монтаж ялинки розпочався 30 листопада і триватиме 10 днів.
Також на новорічні свята ВДНГ перетвориться на казковий світ. «Зимова країна» відкриється 11 грудня.
30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.