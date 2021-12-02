Ранок після «путчу». Що відбувається зараз на Банковій (фото)

Біля Офісу президента швидко виростає різдвяний ярмарок із ковзанкою

Станом на ранок 2 грудня біля Офісу президента на Банковій спокійно та не лишилося і сліду від акції протесту, що відбулася тут увечері 1 грудня.

Як повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook, наразі на Банковій встановлюють різдвяний ярмарок.

30 листопада біля Офісу президента почали встановлювати ковзанку.

Нагадаємо, 1 грудня на Майдані Незалежності у центрі Києва відбулася мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

Як відомо, поліція встановила у центрі столиці металодетектори та проводила поверхневий огляд. На Хрещатику перебували сотні силовиків.

Зазначимо, активісти на Майдані оголосили вимоги до влади.

Далі близько 2-3 тис. учасників акції протесту прийшли на Банкову.

Мітингувальники вимагали відставки президента Володимира Зеленського та глави його Офісу Андрія Єрмака. Люди скандували «Зелю – геть», «Єрмака на нари!».

Протестувальники закидали стіни будівлі Офісу президента монетами. «Це Зеленському на квиток до Росії, на Ростов до Януковича», – пояснили учасники акції.

Після цього протестувальники пішли до будівлі Верховної Ради.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.