Фото з акції під Верховною Радою, де поліцейський напав на вчительку, збурило соцмережі



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Учасники протестують проти законопроєкту Максима Бужанського щодо мови навчання у школах Фото Владислава Мусієнка/УНІАН

Користувачі соцмереж також вимагають ідентифікувати і покарати поліцейського, який так негідно себе поводив

У соцмережах шириться хвиля обурення через поліцейського, що напав на вчительку української мови. Фото Владислава Мусієнка (УНІАН) з акції проти ухвалення скандального закону Бужанського та русифікації освіти оприлюднило, зокрема, BBC Україна. На фотографії спецпризначенець гумовим кийком замахується на жінку-учасницю мирної акції.

Як з’ясували користувачі мереж, на фото – вчителька Наталія Без’язикова. Її син на Донбасі захищає державу від агресора.

«Людина, на яку замахнувся «недоросль» у формі, Наталія Без’язикова, вчителька молодших класів, яка вчить діточок бути справжніми, мама сина, який захищає Україну на Сході», – пише Тетяна Яковлєва з Києва.

«Українські вчителі відвойовують право викладати українською мовою??? Абсурд? Тільки не в нашій країні! Наталія Без’язикова, ти мій герой ще з 14го!!!», – пише у Фейсбук Лариса Мик з «Ветерано сервіс».

Сама Наталія Без’язикова подякувала авторові фотографій за те, що він зафіксував, як силовики ногами били неозброєних учасників акції протесту. Вона пояснила, що намагалась захистити інших учасників акції, яких поліцейські били ногами

«Автор фото, які створили сьогодні шалений резонанс – Wladyslaw Musiienko. Дякую, змогла побачити події зі сторони. Для коментаторів з дивана докладаю – на мітингу була не за гроші, через паркани не лазила... До відповідальності мене?? Чи тих, хто гнався на «підмогу» колегам, які ногами били неозброєних хлопців з мирного мітингу за мову??? У мене була мета зупинити хоча б одного з них!», – написала Наталія Без’язикова.

«Два дні прожиті недарма!!! На сьогодні – битва виграна, але війна триває! Але ж «хто борець, той здобуває світ» Навчальний рік 2020 почнеться без мовних змін!!!», – пише інша учасниця акції на підтримку української мови Анна Курач.

Користувачі соцмереж також вимагають ідентифікувати і покарати поліцейського, який так негідно себе поводив.

Представники провладної фракції планували 17 розглянути скандальний законопроєкт №2362 авторства Максима Бужанського. Документ, зокрема передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

Потім розгляд цього законопроєкту перенесли на 17 липня.

16 липня під стінами Верховної Ради пройшов мітинг на захист української мови.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону »Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».

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