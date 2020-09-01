Пікет проти закриття дискотек: сотні людей танцювали під Кабміном



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На акції зібралося декілька сотень людей Фото: Укрінформ

За словами організаторів, подібні акції будуть проходити, аж поки не буде знайдений компроміс між владою та представниками індустрії розваг

У вівторок ввечері під будинком уряду проходила акція протесту, учасники якої вимагали скасувати обмеження на проведення культурних подій під час адаптивного карантину.

Про це пише «Укрінформ».

На акції зібралося декілька сотень людей. Вони, зокрема, вимагали дозволити роботу без обмежень у часі розважальних закладів, а також закладів громадського харчування – з організацією дозвілля або без нього.

Мітингувальники також вимагали повністю або частково звільнити від податків суб’єктів господарювання в сфері розваг або надати фінансову допомогу тим, хто постраждав внаслідок дії заборон та обмежень.

Протестувальники звертаються до влади з пропозицією створити робочу групу за участю представників профільних міністерств, керівників закладів та суб’єктів господарської діяльності, що працюють у сфері організації культурного відпочинку та дозвілля.

Акція тривала до 22 години, на ній виступили відомі електронні музиканти України.

За словами організаторів, подібні акції будуть проходити, аж поки не буде знайдений компроміс між владою та представниками індустрії розваг.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин «очевидно буде продовжений» після 31 жовтня.

Як відомо, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини. При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 123303

Хворіють 62896

Одужали 57802

Померли 2605

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Також найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині.

Станом на 1 вересня 17 областей і столиця не готові до послаблення карантину.