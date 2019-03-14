ДБР розслідуватиме приватизацію службової квартири племінником Ківалова



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Переможець конкурсу на посаду до Верховного суду Сергій Могил є племінником нардепа Сергія Ківалова Фото: sud.ua

Колишній суддя Вищого господарського суду, а нині вже переможець конкурсу на посаду до Верховного суду – Сергій Могил став фігурантом розслідування щодо приватизації службового житла

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо приватизації службової квартири суддею Сергієм Могилом. Про це повідомляє сайт Bihus.Info з посиланням на юристів проекту «Тисни», які отримали витяг про внесення даних до ЄРДР.

Фото: bihus.info

Раніше журналісти проекту «Наші гроші з Денисом Бігусом» розслідували факти приватизації службового житла у Києві. Одним з героїв історії став колишній суддя Вищого господарського суду, а нині вже переможець конкурсу на посаду до Верховного суду – Сергій Могил, який є племінником нардепа Сергія Ківалова.

Переїхавши з Одеси до Києва, родина Могила орендувала елітне житло на Печерську. Попри фінансову можливість винаймати апартаменти, суддя отримав у розпорядження службове житло – теж елітну квартиру на Печерську. Менш як за два роки, ця квартира спочатку втрачає статус службової, а у 2014-му році стає приватною власністю Могила та його доньок. Не проживши в ній жодного дня, про що заявив сам Могил, суддя продає квартиру. Важливий момент, за півроку до продажу, дружина судді викупає орендоване ними увесь цей час житло.

Після виходу сюжету юристи «Тисни!» написали заяву до ДБР про можливе незаконне заволодіння майном та зловживанням довірою, яке вчинили Сергій Могил та посадовці Печерської районної держадміністрації.

Нагадаємо, 13 березня Державне бюро розслідувань викликало журналістів «Наші гроші» на допит у рамках кримінального провадження щодо розкрадання в «Укроборонромі».