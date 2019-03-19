ДБР відкрило справу проти НАБУ за підозрою в отриманні хабара при закупівлі авто Skoda



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Державне бюро розслідувань веде розслідування відносно співробітників Національного антикорупційного бюро з 19 грудня 2018 року

Державне бюро розслідувань почало розслідування проти керівництва Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за підозрою в отриманні хабара при покупці 12 автомобілів Skoda. Про це йдеться в матеріалах суду.

Вказано, що з 19 грудня 2018 року ДБР веде розслідування відносно співробітників НАБУ .

«За ознаками зловживання службовими особами Національного антикорупційного бюро України владою шляхом використання владних повноважень всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України», - сказано в матеріалах справи.

У процесі досудового розслідування встановлено, що 25 липня 2018 року посадовими особами НАБУ була оголошена процедура закупівлі (відкриті торги) спеціалізованих автомобілів Skoda Kodiaq- 4 шт., Skoda Octavia А7- 6 шт., Skoda Octavia А7 Combi - 1 шт., Skoda Superb - 1 шт. і мікроавтобуса - 1 шт., очікуваною вартістю 12,1 млн гривень.

Участь в торгах приймали двоє учасники: ТОВ «Єврокар» та ТОВ «Автоцентр Прага авто на Кільцевій».

За результатами проведених відкритих торгів 25 жовтня 2018 року між НАБУ і переможцем процедури закупівлі - ТОВ «Єврокар» було укладено 4 договори на закупівлю 12 автомобілів на загальну суму 12 070 000 гривен.

Крім того, за результатами торгів між НАБУ і ТОВ «ВіДі Юнікомерс» укладено договір про покупку автомобіля Ford Transit на суму 1,2 млн гривень.

«Вивченням тендерної документації встановлено ознаки антиконкурентних узгоджених дій в поведінці замовника і учасників процедури закупівлі», - встановило ДБР.

Зокрема встановлено, що ТОВ «Єврокар» є єдиним офіційним дистриб'ютором Skoda Auto a.s. (Чехія) та відповідно офіційним постачальником автомобілів Skoda в Україні, що реалізуються через дилерську мережу ТОВ «Єврокар».

До складу цієї дилерської мережі входить в тому числі і ТОВ «Автоцентр Прага авто на Кільцевій» як дилер, який здійснює представництво на території Києва.

Відношення між дистриб'ютором і дилером регулюються дилерським договором про співпрацю в області реалізації продукції, тобто між ними є взаємні права та обов'язки, при цьому дистриб'ютор фактично здійснює нагляд (контроль) за діяльністю дилера в сфері реалізації товарів марки виробника.

Дистриб'ютор надає дилеру права на реалізацію товарів виробника на певній території, надає певні переваги в реалізації, і, відповідно, може позбавити цих прав і переваг.

Фактично дистриб'ютор ТОВ «Єврокар» мав вплив на дилера ТОВ «Автоцентр Прага авто на Кільцевій», в т.ч. через ринкові відносини, а тому вони як дистриб'ютор і дилер є пов'язаними особами в розумінні закону «Про державні закупівлі».

Обов'язок встановлення даного факту покладався на тендерний комітет НАБУ.

Крім того, в той час як ТОВ «Єврокар» на аукціоні пропонувало ціну, нижче первинної пропозиції суперника, ТОВ «Автоцентр Прага авто на Кільцевій» первинної пропозиції не змінювало, що свідчить про його формальну участі в тендерних процедурах.

Згідно висновку економічної експертизи, вартість тендерної пропозиції ТОВ «Єврокар» по кожному лоту перевищує вартість аналогічної продукції в прайс-листах автосалонів - дилерів Skoda.

Загальна переплата при закупівлі 12 спеціалізованих автомобілів виробництва Skoda становить понад 1,5 млн гривен.

Суд за клопотанням прокуратури і ДБР в березні поточного року призначив товарознавчу експертизу даної закупівлі НАБУ.

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції має намір на засіданні комітету 20 березня заслухати звіт керівництва Національного антикорупційного бюро за останні півроку.

Як повідомлялось, НАБУ приймає анонімні повідомлення про корупцію всередині Бюро.

Джерело: Українські новини