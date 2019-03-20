ДБР відкрило справу щодо генпрокурора Луценка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генпрокурор Юрій Луценко

ДБР відкрила провадження за фактом імовірного розголошення Луценком відомостей досудового розслідування

Державне бюро розслідувань відкрило провадження через можливе розголошення генпрокурором Юрієм Луценком даних досудового розслідування у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Про це повідомив адвокат Масі Найєм, який є заявником у справі. Він зазначив, що після того, як він подав заяву до ДБР, справу не порушили, тому він звернувся до суду.

«28 лютого Печерський районний суд м. Києва виніс ухвалу: задовольнив мою скаргу на бездіяльність слідчих та зобов'язав останніх зареєструвати кримінальне провадження. В той же день суд направив до ДБР копію цієї ухвали з супровідним листом», — написав Найєм у Facebook.

За словами адвоката, він також власноруч передав до Бюро ухвалу суду, але попри це ДБР 19 березня ще не порушило кримінальну справу.

«Ми подали заяву про злочин, передбачений ст. 382 ККУ за невиконання ухвали Печерського суду. Лише сьогодні отримали інформацію про те, що позавчора ДБР все ж зареєструвало провадження», — розповів Найєм.