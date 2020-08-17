Підпал автівки «Схем»: поліція відкрила провадження і призначила експертизи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автівку програми «Схеми» підпалили біля будинку водія знімальної групи у Броварах Фото: Нацполіція

Пожежа автомобіля кваліфікована як умисне знищення

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля знімальної групи програми «Схеми». Подія кваліфікована як умисне знищення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Також пошкодження отримав і автомобіль, який був припаркований поруч із автівкою журналістів.

На місце події прибули поліцейські Броварського відділу поліції та рятувальники, які ліквідували пожежу.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліція відібрала зразки для проведення експертного дослідження щодо встановлення причин займання авто.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Зусилля поліції спрямовані на отримання відео з камер відеонагляду та встановлення причин займання автомобіля.

Нагадаємо, цієї ночі під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми». За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР.

В Офісі президента вже відреагували на цю подію. Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вважає, що «за роки діяльності у програми зʼявилися вороги, щодо яких були зняті розслідування».

Нагадаємо, «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.