  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мендель прокоментувала підпал авто «Схем»: У програми є вороги

    • Розсилка
    Останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки &ndash; &laquo;Королі доріг&raquo;, - про перших осіб держави, які порушують ПДР - Мендель прокоментувала підпал авто «Схем»: У програми є вороги
    Останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР
    Фото: Ткач/Facebook

    «Вочевидь, за роки діяльності у програми зʼявилися вороги, щодо яких були зняті розслідування», - пояснює прессекретарка Зеленського

    За фактом підпалу автівки знімальної групи програми «Схеми» відкрито кримінальне провадження.

    Про це повідомила прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

    «Журналістські розслідування – це завжди небезпечна робота. Але ситуація, що склалася зі «Схемами», – цілковито неприпустима. Вочевидь, за роки діяльності у програми зʼявилися вороги, щодо яких були зняті розслідування. За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії. Рада, що ніхто не постраждав – це головне», — написала Мендель у себе в Facebook.

    screenshot_1_137

    «Чинне законодавство передбачає захист учасників кримінального процесу, серед іншого – потерпілих. Україна має зробити все, щоб захищати свободу слова, яка є запорукою демократичної держави», — додала прессекретарка Зеленського.

    Нагадаємо, цієї ночі під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми»За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР. 

    Нагадаємо, «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.

    Київщина ПДР автомобіль Володимир Зеленський розслідування Україна журналіст Юлія Мендель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ