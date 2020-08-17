Мендель прокоментувала підпал авто «Схем»: У програми є вороги



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Останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР Фото: Ткач/Facebook

«Вочевидь, за роки діяльності у програми зʼявилися вороги, щодо яких були зняті розслідування», - пояснює прессекретарка Зеленського

За фактом підпалу автівки знімальної групи програми «Схеми» відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомила прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

«Журналістські розслідування – це завжди небезпечна робота. Але ситуація, що склалася зі «Схемами», – цілковито неприпустима. Вочевидь, за роки діяльності у програми зʼявилися вороги, щодо яких були зняті розслідування. За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії. Рада, що ніхто не постраждав – це головне», — написала Мендель у себе в Facebook.

«Чинне законодавство передбачає захист учасників кримінального процесу, серед іншого – потерпілих. Україна має зробити все, щоб захищати свободу слова, яка є запорукою демократичної держави», — додала прессекретарка Зеленського.

Нагадаємо, цієї ночі під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми». За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР.

Нагадаємо, «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.