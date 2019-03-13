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    Новини

    Підпал грального закладу в Києві: поліція відкрила провадження

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    Все обладнання грального закладу згоріло - Підпал грального закладу в Києві: поліція відкрила провадження
    Все обладнання грального закладу згоріло
    Фото: Інформатор

    Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна

    Столичні поліцейські встановлюють обставини пожежі в гральному закладі, що сталася в ніч на 13 березня на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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    «Близько півночі до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Романа Шухевича горить приміщення грального закладу. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції та рятувальники Зі слів свідка, невідомий кинув у зал, імовірно, димову шашку та втік з місця події. Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі, комп'ютерну техніку та частину приміщення», - інформують правоохоронці.

    Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти позбавлення волі.

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    Підпал грального закладу в Києві: поліція відкрила провадження
    Підпал грального закладу в Києві: поліція відкрила провадження
    Підпал грального закладу в Києві: поліція відкрила провадження
    Підпал грального закладу в Києві: поліція відкрила провадження
    Підпал грального закладу в Києві: поліція відкрила провадження
    Підпал грального закладу в Києві: поліція відкрила провадження
    Фото: Інформатор

    Поліція проводить усі необхідні розшукові та слідчі дії, спрямовані на розшук та затримання зловмисника.

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