  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Масштабну пожежу в річкових плавнях вдалося загасити лише через добу

    • Розсилка
    Масштабну пожежу в річкових плавнях вдалося загасити лише через добу

    У Білявському районі сталося займання очерету

    Рятувальники змогли загасити масштабну пожежу в плавнях річки Дністер в районі села Маяки Біляївського району лише через добу, - повідомляє прес-центр управління ДСНС.

    За повідомленням ДСНС, 11 березня о 13:06 до Служби порятунку «101» надійшов сигнал про те, що в районі на 45 кілометрі автодороги Одеса-Рені горить очерет.

    На території дачного кооперативу Watercity в селі Маяки згоріли три будівлі - двоповерховий житловий будинок, баня і господарська будівля.

    Нагадаємо, що швидкому поширенню вогню сприяв шквальний вітер.

    В результаті три пожежні розрахунки змогли ліквідувати пожежу лише до 8:38 вівторка, 12 березня, на загальній площі орієнтовно в 300 гектар.

    Джерело: Трасса Е-95

    Читайте також
    пожежа ДСНС Одещина рятувальники вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ