Масштабну пожежу в річкових плавнях вдалося загасити лише через добу



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У Білявському районі сталося займання очерету

Рятувальники змогли загасити масштабну пожежу в плавнях річки Дністер в районі села Маяки Біляївського району лише через добу, - повідомляє прес-центр управління ДСНС.

За повідомленням ДСНС, 11 березня о 13:06 до Служби порятунку «101» надійшов сигнал про те, що в районі на 45 кілометрі автодороги Одеса-Рені горить очерет.

На території дачного кооперативу Watercity в селі Маяки згоріли три будівлі - двоповерховий житловий будинок, баня і господарська будівля.

Нагадаємо, що швидкому поширенню вогню сприяв шквальний вітер.

В результаті три пожежні розрахунки змогли ліквідувати пожежу лише до 8:38 вівторка, 12 березня, на загальній площі орієнтовно в 300 гектар.

Джерело: Трасса Е-95