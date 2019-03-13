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    У Києві невідомий спалив кіоск «Суперлото» (фото, відео)

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    Все обладнання &laquo;Суперлото&raquo; повністю згоріло - У Києві невідомий спалив кіоск «Суперлото» (фото, відео)
    Все обладнання «Суперлото» повністю згоріло
    Фото: Інформатор

    У момент виникнення пожежі всередині знаходилися співробітники закладу.

    У ніч на середу, 13 березня, в Деснянському районі столиці сталася пожежа. Близько 23:20 на проспекті Романа Шухевича, 10, спалахнув кіоск «Суперлото».

    У кіоску знаходилися комп'ютери і меблі. Про це повідомляє Інформатор.

    Як повідомляють місцеві жителі, в кіоск «Суперлото» ходили, щоб грати на гроші в азартні ігри.

    Попередньо, причиною події став навмисний підпал. За словами свідків, до МАФу підійшов чоловік у темному одязі і з чорним рюкзаком і кинув всередину якийсь предмет, який спровокував пожежу. Співробітники закладу встигли залишити приміщення, яке моментально охопили язики полум'я.

    На місце викликали рятувальників і патрульну поліцію.

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    Серед персоналу і відвідувачів ніхто не постраждав. А ось все обладнання «Суперлото» повністю згоріло. Пожежні винесли частина уцілілих меблів і ліквідували загоряння.

    Після підпалу підозрюваний перебіг через проспект в сторону заправки «КЛО» і зник у невідомому напрямку. Поліцейські опитали свідків і взялися за пошуки невідомого чоловіка. Біля кіоску правоохоронці виявили елементи піротехніки РДГ-55 МЧ - димова граната.

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    У Києві невідомий спалив кіоск «Суперлото» (фото, відео)
    У Києві невідомий спалив кіоск «Суперлото» (фото, відео)
    У Києві невідомий спалив кіоск «Суперлото» (фото, відео)
    У Києві невідомий спалив кіоск «Суперлото» (фото, відео)
    У Києві невідомий спалив кіоск «Суперлото» (фото, відео)
    У Києві невідомий спалив кіоск «Суперлото» (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місце прибула слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються.

    Нагадаємо, у ніч на вівторок, 12 березня, на вулиці Срібнокільська, 3 у Києві згорів автомобіль Porsche

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