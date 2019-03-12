На Донеччині у пожежі загинула вся родина



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Пожежа сталася в Красногорівці Фото: поліція Донецької області

За попередніми даними, причиною займання є необережне поводження з пічним опаленням

На Донеччині поліцейські розслідують пожежу в Красногорівці, в якій загинула родина. Тіла батьків та двох маленьких дітей виявили працівники ДСНС під час локалізації пожежі, яка сталася 11 березня близько 20.00.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції України у Донецькій області.

«Загиблими є 42-річний батько, 36-річна дружина та їх трирічні близнюки. Пожежу побачили сусіди з сусідньої вулиці та викликали рятувальників», - зазначили в поліції.

За попередніми даними, причиною займання є необережне поводження з пічним опаленням. При огляді тіл загиблих слідів насильницької смерті не виявлено.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кримінального кодексу України. Причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, на Київщині під час пожежі в селі Липівка загинув чоловік.