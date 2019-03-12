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    На Донеччині у пожежі загинула вся родина

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    <p>Пожежа сталася в Красногорівці</p> - На Донеччині у пожежі загинула вся родина

    Пожежа сталася в Красногорівці

    Фото: поліція Донецької області

    За попередніми даними, причиною займання є необережне поводження з пічним опаленням

    На Донеччині поліцейські розслідують пожежу в Красногорівці, в якій загинула родина. Тіла батьків та двох маленьких дітей виявили працівники ДСНС під час локалізації пожежі, яка сталася 11 березня близько 20.00.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції України у Донецькій області.

    «Загиблими є 42-річний батько, 36-річна дружина та їх трирічні близнюки. Пожежу побачили сусіди з сусідньої вулиці та викликали рятувальників», - зазначили в поліції.

    За попередніми даними, причиною займання є необережне поводження з пічним опаленням. При огляді тіл загиблих слідів насильницької смерті не виявлено.

    За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кримінального кодексу України. Причина загоряння встановлюється.

    Нагадаємо, на Київщині під час пожежі в селі Липівка загинув чоловік.

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