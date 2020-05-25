Пожежа в Олександрівській лікарні: головна лікарка каже про умисний підпал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні близько 18 години вечора сталась пожежа в одному із корпусів Олександрівської клінічної лікарні Фото: Людмила Антоненко, Facebook

Версія про коротке замикання проводки не підтвердилася, заявили головна лікарка медзакладу

Головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні міста Києва Людмила Антоненко повідомила, що сьогоднішня пожежа у медзакладі сталася через умисний підпал.

«Первинна версія коротке замикання проводки не підтвердилась, натомість фахівці визначили, що це був умисний підпал. На щастя, ніхто не постраждав», – написала лікарка у Facebook.

Вона нагадала, що сьогодні близько 18 години вечора сталась пожежа в одному із корпусів Олександрівської клінічної лікарні. Задимлення розповсюдилось по всьому поверху.

«Адміністрація лікарні та співробітники швидко зорієнтувались, провели евакуацію пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус та викликали пожежну службу. Пожежники швидко приїхали на порятунок, оперативно локалізували вогнище і ліквідували пожежу», – додала Антоненко.

Головна лікарка також пообіцяла, що найближчим часом відремонтують пошкоджене вогнем приміщення.

«Сподіваємось, що підпалювача знайдуть. На місці події працює поліція», – резюмувала Антоненко.

Раніше у ДСНС повідомили, що через пожежу в Олександрівській клінічній лікарні евакуювали 15 людей. У цю лікарню доставляють хворих на коронавірус.

До слова, за тиждень на пожежах у Києві вогнеборці врятували трьох людей.