  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежа в Олександрівській лікарні: головна лікарка каже про умисний підпал

    • Розсилка
    Сьогодні близько 18 години вечора сталась пожежа в одному із корпусів Олександрівської клінічної лікарні - Пожежа в Олександрівській лікарні: головна лікарка каже про умисний підпал
    Сьогодні близько 18 години вечора сталась пожежа в одному із корпусів Олександрівської клінічної лікарні
    Фото: Людмила Антоненко, Facebook

    Версія про коротке замикання проводки не підтвердилася, заявили головна лікарка медзакладу

    Головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні міста Києва Людмила Антоненко повідомила, що сьогоднішня пожежа у медзакладі сталася через умисний підпал.

    «Первинна версія коротке замикання проводки не підтвердилась, натомість фахівці визначили, що це був умисний підпал. На щастя, ніхто не постраждав», – написала лікарка у Facebook.

    Вона нагадала, що сьогодні близько 18 години вечора сталась пожежа в одному із корпусів Олександрівської клінічної лікарні. Задимлення розповсюдилось по всьому поверху.

    «Адміністрація лікарні та співробітники швидко зорієнтувались, провели евакуацію пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус та викликали пожежну службу. Пожежники швидко приїхали на порятунок, оперативно локалізували вогнище і ліквідували пожежу», – додала Антоненко.

    Головна лікарка також пообіцяла, що найближчим часом відремонтують пошкоджене вогнем приміщення.

    «Сподіваємось, що підпалювача знайдуть. На місці події працює поліція», – резюмувала Антоненко.

    Раніше у ДСНС повідомили, що через пожежу в Олександрівській клінічній лікарні евакуювали 15 людей. У цю лікарню доставляють хворих на коронавірус.

    До слова, за тиждень на пожежах у Києві вогнеборці врятували трьох людей.

    Національна поліція України пожежа Київ лікарня рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ