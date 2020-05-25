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    У Києві сталася пожежа в лікарні, куди доставляють хворих на коронавірус

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    Пожежа виникла в шостому корпусі&nbsp;Олександрівської лікарні&nbsp; - У Києві сталася пожежа в лікарні, куди доставляють хворих на коронавірус
    Пожежа виникла в шостому корпусі Олександрівської лікарні 

    Підрозділи ДСНС вивели на свіже повітря півтора десятка осіб

    У понеділок, 25 травня, у Києві через пожежу в Олександрівській клінічній лікарні евакуювали 15 людей. У цю лікарню доставляють хворих на коронавірус

    Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    «Жертв і постраждалих немає. Підрозділи ДСНС вивели на свіже повітря 15 осіб», - йдеться в повідомленні.

    Пожежа виникла в шостому корпусі на шостому поверсі лікарні, де загорівся електричний щит.

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    Вогнем було пошкоджено електричний щит та вхідні двері у підсобне приміщення на площі 2 кв.м

    До слова, за тиждень на пожежах у Києві вогнеборці врятували трьох людей.

    пожежа Київ ДСНС лікарня рятувальники коронавірус евакуація
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