Вночі сталася пожежа в одному зі столичних магазинів



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Горів утеплювач карнизу покрівлі магазину Фото: ДСНС

Рятувальники за пів години ліквідували загорання

У ніч на вівторок, 26 травня, сталася пожежа у магазині на просп. Соборності, 7Б у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:51.

На місце події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховому окремо стоячому магазині, горів утеплювач карнизу покрівлі на площі 3 кв. м. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Вже о 04:19 пожежу вогнеборці ліквідували.

На місці події працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Нагадаємо, 25 травня у Яготині на Київщині горів магазин будівельних товарів.