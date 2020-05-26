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    Вночі сталася пожежа в одному зі столичних магазинів

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    Горів утеплювач карнизу покрівлі магазину - Вночі сталася пожежа в одному зі столичних магазинів
    Горів утеплювач карнизу покрівлі магазину
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за пів години ліквідували загорання

    У ніч на вівторок, 26 травня, сталася пожежа у магазині на просп. Соборності, 7Б у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:51.

    На місце події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховому окремо стоячому магазині, горів утеплювач карнизу покрівлі на площі 3 кв. м. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Вже о 04:19 пожежу вогнеборці ліквідували.

    На місці події працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Нагадаємо, 25 травня у Яготині на Київщині горів магазин будівельних товарів.

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