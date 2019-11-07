Вибух на Житомирській трасі: стало відомо ім'я потерпілого
З джерел стало відомо, що автомобіль належить директору фармацевтичної фірми Ігорю Сало
У салоні автомобіля «Мерседес«, в який на Житомирській трасі кинули вибухівку, перебував директор фармацевтичної фірми Ігор Сало.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Раніше «Главком» з посиланням на дані оперативних служб повідомляв, що під Києвом підірвали автомобіль.
«З джерел стало відомо, що автомобіль належить директору фармацевтичної фірми Ігорю Сало. Загинув його охоронець», - йдеться в повідомленні.
У столиці ввели операцію «Сирена» для розшуку та затримання чорного мотоцикла BMW.
Нагадаємо, на Житомирській трасі під Києвом у середу ввечері, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля «Мерседес«, що призвело до вибуху.
У Нацполіції повідомили, що в результаті вибуху загинув водій, двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.