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    Вибух на Житомирській трасі: стало відомо ім'я потерпілого

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    Вибух на Житомирській трасі: стало відомо ім'я потерпілого

    З джерел стало відомо, що автомобіль належить директору фармацевтичної фірми Ігорю Сало

    У салоні автомобіля «Мерседес«, в який на Житомирській трасі кинули вибухівку, перебував директор фармацевтичної фірми Ігор Сало.

    Про це повідомляє Київ Оперативний.

    Раніше «Главком» з посиланням на дані оперативних служб повідомляв, що під Києвом підірвали автомобіль. 

    «З джерел стало відомо, що автомобіль належить директору фармацевтичної фірми Ігорю Сало. Загинув його охоронець», - йдеться в повідомленні.

    У столиці ввели операцію «Сирена» для розшуку та затримання чорного мотоцикла BMW.

    Нагадаємо, на Житомирській трасі під Києвом у середу ввечері, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля «Мерседес«, що призвело до вибуху.

    У Нацполіції повідомили, що в результаті вибуху загинув водій, двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

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