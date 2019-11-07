Вибух на Житомирській трасі: стало відомо ім'я потерпілого



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З джерел стало відомо, що автомобіль належить директору фармацевтичної фірми Ігорю Сало

У салоні автомобіля «Мерседес«, в який на Житомирській трасі кинули вибухівку, перебував директор фармацевтичної фірми Ігор Сало.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Раніше «Главком» з посиланням на дані оперативних служб повідомляв, що під Києвом підірвали автомобіль.

«З джерел стало відомо, що автомобіль належить директору фармацевтичної фірми Ігорю Сало. Загинув його охоронець», - йдеться в повідомленні.

У столиці ввели операцію «Сирена» для розшуку та затримання чорного мотоцикла BMW.

Нагадаємо, на Житомирській трасі під Києвом у середу ввечері, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля «Мерседес«, що призвело до вибуху.

У Нацполіції повідомили, що в результаті вибуху загинув водій, двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.