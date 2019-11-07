З’явилося відео вибуху автомобіля під Києвом



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За попередніми даними, мотоцикліст кинув на дах маршрутки вибуховий пристрій і зник.

З'явилося відео вибуху автомобіля під Києвом, на повороті на спорткомплекс «Чайка».

Про це повідомляє «Київ оперативний».

Раніше «Главком» з посиланням на дані оперативних служб повідомляв, що під Києвом підірвали автомобіль.

За попередніми даними, мотоцикліст кинув на дах маршрутки вибуховий пристрій і зник.

На жаль, від отриманих серйозних травм одна людина загинула та ще троє отримали поранення.

Також зачепило і автомобіль Lada, який рухався за Мерседесом.

Наразі, на місці працюють вибухотехніки, криміналісти та слідчі.

Інформація встановлюється і доповнюється.

Нагадаємо, у Харкові на вулиці Клочківська неподалік від супермаркету сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула і одна дістала поранення.

Згодом у кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї.