  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З’явилося відео вибуху автомобіля під Києвом

    • Розсилка
    З’явилося відео вибуху автомобіля під Києвом

    За попередніми даними, мотоцикліст кинув на дах маршрутки вибуховий пристрій і зник.

    З'явилося відео вибуху автомобіля під Києвом, на повороті на спорткомплекс «Чайка».  

    Про це повідомляє «Київ оперативний». 

    Раніше «Главком» з посиланням на дані оперативних служб повідомляв, що під Києвом підірвали автомобіль. 

    За попередніми даними, мотоцикліст кинув на дах маршрутки вибуховий пристрій і зник.

    На жаль, від отриманих серйозних травм одна людина загинула та ще троє отримали поранення.
    Також зачепило і автомобіль Lada, який рухався за Мерседесом.

    Наразі, на місці працюють вибухотехніки, криміналісти та слідчі.

    Інформація встановлюється і доповнюється.

    Нагадаємо, у Харкові на вулиці Клочківська неподалік від супермаркету сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула і одна дістала поранення.

     Згодом у кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї.

    Київ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ