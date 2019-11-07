З’явилося відео вибуху автомобіля під Києвом
За попередніми даними, мотоцикліст кинув на дах маршрутки вибуховий пристрій і зник.
З'явилося відео вибуху автомобіля під Києвом, на повороті на спорткомплекс «Чайка».
Про це повідомляє «Київ оперативний».
Раніше «Главком» з посиланням на дані оперативних служб повідомляв, що під Києвом підірвали автомобіль.
За попередніми даними, мотоцикліст кинув на дах маршрутки вибуховий пристрій і зник.
На жаль, від отриманих серйозних травм одна людина загинула та ще троє отримали поранення.
Також зачепило і автомобіль Lada, який рухався за Мерседесом.
Наразі, на місці працюють вибухотехніки, криміналісти та слідчі.
Інформація встановлюється і доповнюється.
Нагадаємо, у Харкові на вулиці Клочківська неподалік від супермаркету сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула і одна дістала поранення.
Згодом у кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї.